強制檢測｜60住宅上榜　涉愉景新城、都會駅、逸東邨 (附名單)

政府今日(8月29日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月30日或8月31日接受檢測。

曾於8月23日至8月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門兆禧苑安禧閣

天水圍天祐苑祐康閣

大埔富善邨善景樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

屯門田景邨田裕樓

慈雲山慈康邨康添樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

秀茂坪曉麗苑曉順閣

大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座

將軍澳健明邨健曦樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍1座

荃灣石圍角邨石翠樓

將軍澳康盛花園1座

沙田廣源邨廣橡樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

屯門新屯門中心10座

粉嶺暉明邨昇暉樓

將軍澳旭輝臺2座

荃灣海濱花園海暉閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

沙田水泉澳邨山泉樓

大圍美田邨美致樓

東涌逸東二邨滿逸樓

上水彩園邨彩湖樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

長沙灣海盈邨盈昌樓

牛池灣坪石邨藍石樓

香港仔鴻福苑鴻澤閣

土瓜灣傲雲峰6座

筲箕灣愛東邨愛逸樓

天水圍天耀二邨耀澤樓

柴灣興民邨民澤樓

柴灣康翠臺3座

馬鞍山雅景臺4座

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

牛頭角彩盈邨盈康樓

天水圍天澤邨澤宇樓

荃灣梨木樹邨榮樹樓

粉嶺昌盛苑昌潤閣

葵涌葵涌邨合葵樓

將軍澳廣明苑廣寧閣

葵涌葵盛東邨盛國樓

油塘高俊苑俊匯閣

將軍澳都會駅城中駅8座

沙田博康邨博逸樓

荃灣愉景新城3座

屯門景新臺4座

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

天水圍嘉湖山莊景湖居6座

油塘高怡邨高遠樓

油塘高翔苑高靜閣

上水天平邨天怡樓

牛頭角樂華北邨寧華樓

柴灣小西灣邨瑞發樓

柴灣小西灣邨瑞益樓

九龍灣麗晶花園8座

九龍灣麗晶花園7座

九龍灣麗晶花園9座

九龍灣麗晶花園13座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。