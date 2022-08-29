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2022-08-29 21:29:40

強制檢測｜60住宅上榜　涉愉景新城、都會駅、逸東邨 (附名單)

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都會駅有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

都會駅有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月29日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月30日或8月31日接受檢測。

曾於8月23日至8月29日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 屯門兆禧苑安禧閣
  • 天水圍天祐苑祐康閣
  • 大埔富善邨善景樓
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 慈雲山慈康邨康添樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉順閣
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
  • 將軍澳健明邨健曦樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 將軍澳康盛花園1座
  • 沙田廣源邨廣橡樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
  • 屯門新屯門中心10座
  • 粉嶺暉明邨昇暉樓
  • 將軍澳旭輝臺2座
  • 荃灣海濱花園海暉閣
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 沙田水泉澳邨山泉樓
  • 大圍美田邨美致樓
  • 東涌逸東二邨滿逸樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 粉嶺欣盛苑欣麗閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
  • 長沙灣海盈邨盈昌樓
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 香港仔鴻福苑鴻澤閣
  • 土瓜灣傲雲峰6座
  • 筲箕灣愛東邨愛逸樓
  • 天水圍天耀二邨耀澤樓
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 柴灣康翠臺3座
  • 馬鞍山雅景臺4座
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 牛頭角彩盈邨盈康樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 粉嶺昌盛苑昌潤閣
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 將軍澳廣明苑廣寧閣
  • 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 油塘高俊苑俊匯閣
  • 將軍澳都會駅城中駅8座
  • 沙田博康邨博逸樓
  • 荃灣愉景新城3座
  • 屯門景新臺4座
  • 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
  • 油塘高怡邨高遠樓
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 上水天平邨天怡樓
  • 牛頭角樂華北邨寧華樓
  • 柴灣小西灣邨瑞發樓
  • 柴灣小西灣邨瑞益樓
  • 九龍灣麗晶花園8座
  • 九龍灣麗晶花園7座
  • 九龍灣麗晶花園9座
  • 九龍灣麗晶花園13座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月29日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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