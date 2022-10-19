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2022-10-19 22:21:59

強制檢測｜72住宅上榜　涉水藍‧天岸、秀茂坪紀律部隊宿舍、環宇海灣 (附名單)

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秀茂坪紀律部隊宿舍有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

秀茂坪紀律部隊宿舍有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

政府今日(10月19日)發出強制檢測公告，把72個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月20日或10月21日接受檢測。

曾於10月13日至10月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 沙田廣林苑興林閣
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
  • 牛頭角彩福邨彩喜樓
  • 將軍澳寶林邨寶泰樓
  • 柴灣翠灣邨翠福樓
  • 天水圍天富苑逸富閣
  • 將軍澳雍明苑潤明閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 將軍澳裕明苑裕榮閣
  • 大埔富亨邨亨盛樓
  • 沙田水泉澳邨竹泉樓
  • 赤柱馬坑邨良馬樓
  • 屯門富健花園9座
  • 大圍碧田街2號美柏苑
  • 馬鞍山新港城L座
  • 馬鞍山錦泰苑錦富閣
  • 沙田愉翠苑愉賢閣
  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
  • 荃灣荃威花園M座
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 黃大仙啟德花園2座
  • 堅尼地城西環邨中苑臺
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 黃大仙啟德花園3座
  • 北角康澤花園D座
  • 半山區地利根德閣3座
  • 柴灣樂軒臺5座
  • 東涌逸東一邨至逸樓
  • 將軍澳都會駅5座
  • 荃灣環宇海灣7座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
  • 荔枝角美孚新邨第四期百老匯街89-91號
  • 油麻地御金‧國峯1座
  • 茶果嶺麗港城18座
  • 大埔太湖花園5座
  • 鰂魚涌太古城衛星閣
  • 灣仔鳳凰閣3座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒6座
  • 北角柏蔚山2座
  • 葵涌月海灣2座
  • 筲箕灣形薈2座
  • 西營盤第三街163號廣豐臺2座
  • 沙田沙田第一城21座
  • 粉嶺綠悠軒5座
  • 荃灣環宇海灣8座
  • 茶果嶺麗港城14座
  • 屯門南浪海灣5座
  • 沙田富豪花園帝皇閣
  • 馬鞍山富安花園13座
  • 粉嶺榮福中心4座
  • 元朗Grand Yoho 2座
  • 大圍嘉田苑嘉康閣
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 天水圍天恩邨恩澤樓
  • 東涌水藍‧天岸7座
  • 東涌水藍‧天岸1座
  • 東涌水藍‧天岸5座
  • 東涌水藍‧天岸3座
  • 東涌水藍‧天岸6座
  • 東涌水藍‧天岸2座
  • 東涌海堤灣畔5座
  • 東涌逸東二邨傑逸樓
  • 九龍城天寰天海匯1座
  • 九龍城天寰星寰匯1座
  • 九龍城天寰星寰匯2座
  • 九龍城天寰星寰匯3座
  • 九龍城天寰天海匯2座
  • 九龍城天寰天海匯3座
  • 沙田水泉澳邨明泉樓

當局表示，2022年7月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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