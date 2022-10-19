強制檢測｜72住宅上榜　涉水藍‧天岸、秀茂坪紀律部隊宿舍、環宇海灣 (附名單)

政府今日(10月19日)發出強制檢測公告，把72個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月20日或10月21日接受檢測。

曾於10月13日至10月19日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田廣林苑興林閣

觀塘順利紀律部隊宿舍2座

牛頭角彩福邨彩喜樓

將軍澳寶林邨寶泰樓

柴灣翠灣邨翠福樓

天水圍天富苑逸富閣

將軍澳雍明苑潤明閣

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

柴灣興民邨民澤樓

將軍澳裕明苑裕榮閣

大埔富亨邨亨盛樓

沙田水泉澳邨竹泉樓

赤柱馬坑邨良馬樓

屯門富健花園9座

大圍碧田街2號美柏苑

馬鞍山新港城L座

馬鞍山錦泰苑錦富閣

沙田愉翠苑愉賢閣

屯門兆麟苑耀麟閣

大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座

荃灣荃威花園M座

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

黃大仙啟德花園2座

堅尼地城西環邨中苑臺

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

黃大仙啟德花園3座

北角康澤花園D座

半山區地利根德閣3座

柴灣樂軒臺5座

東涌逸東一邨至逸樓

將軍澳都會駅5座

荃灣環宇海灣7座

油塘油美苑濤美閣

鴨脷洲漁安苑霞安閣

荔枝角美孚新邨第四期百老匯街89-91號

油麻地御金‧國峯1座

茶果嶺麗港城18座

大埔太湖花園5座

鰂魚涌太古城衛星閣

灣仔鳳凰閣3座

馬鞍山觀瀾雅軒6座

北角柏蔚山2座

葵涌月海灣2座

筲箕灣形薈2座

西營盤第三街163號廣豐臺2座

沙田沙田第一城21座

粉嶺綠悠軒5座

荃灣環宇海灣8座

茶果嶺麗港城14座

屯門南浪海灣5座

沙田富豪花園帝皇閣

馬鞍山富安花園13座

粉嶺榮福中心4座

元朗Grand Yoho 2座

大圍嘉田苑嘉康閣

葵涌大窩口邨富碧樓

天水圍天恩邨恩澤樓

東涌水藍‧天岸7座

東涌水藍‧天岸1座

東涌水藍‧天岸5座

東涌水藍‧天岸3座

東涌水藍‧天岸6座

東涌水藍‧天岸2座

東涌海堤灣畔5座

東涌逸東二邨傑逸樓

九龍城天寰天海匯1座

九龍城天寰星寰匯1座

九龍城天寰星寰匯2座

九龍城天寰星寰匯3座

九龍城天寰天海匯2座

九龍城天寰天海匯3座

沙田水泉澳邨明泉樓

當局表示，2022年7月19日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。