強檢公告｜政府過去14日巡查13廈 逾百人被罰1萬元 (附大廈名單)

政府在過去14日(8月17日至8月31日)突擊檢查全港13幢大廈，揪出395人違反當局發出的強檢公告，並向當中103人發出10,000元定額罰款通知書。翻查當局公開的資料，若以最多人被罰錢排序，首位是馬鞍山錦暉苑，有36人被罰；其次是長沙灣凱樂苑凱碧閣，有24人被罰，以及鰂魚涌太古城恒星閣和將軍港東港城8座，各有9人被罰萬元。

政府過去14日巡查大廈

將軍港東港城8座

34人違強檢公告、9人罰款

黃埔花園錦桃苑第18座

3人違強檢公告

香港仔漁暉苑美暉閣

5人違強檢公告、1人罰款

鰂魚涌太古城恒星閣

15人違強檢公告、9人罰款

天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

3人違強檢公告、2人罰款

馬鞍山錦暉苑

66人違強檢公告、36人罰款

沙田穗禾苑慶盛閣

12人違強檢公告、6人罰款

鑽石山星河明居B座

9人違強檢公告、5人罰款

將軍澳安寧花園4座

9人違強檢公告、3人罰款

柴灣茵翠苑茵榮閣

2人違強檢公告

長沙灣凱樂苑凱碧閣

168人違強檢公告、24人罰款

天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

16人違強檢公告、5人罰款

大埔新興花園康智閣