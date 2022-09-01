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2022-09-01 10:39:31

強檢公告｜政府過去14日巡查13廈 逾百人被罰1萬元 (附大廈名單)

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馬鞍山錦暉苑。(資料圖片／蘇文傑攝)

馬鞍山錦暉苑。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府在過去14日(8月17日至8月31日)突擊檢查全港13幢大廈，揪出395人違反當局發出的強檢公告，並向當中103人發出10,000元定額罰款通知書。翻查當局公開的資料，若以最多人被罰錢排序，首位是馬鞍山錦暉苑，有36人被罰；其次是長沙灣凱樂苑凱碧閣，有24人被罰，以及鰂魚涌太古城恒星閣和將軍港東港城8座，各有9人被罰萬元。

政府過去14日巡查大廈

將軍港東港城8座

  • 34人違強檢公告、9人罰款

黃埔花園錦桃苑第18座

  • 3人違強檢公告

香港仔漁暉苑美暉閣

  • 5人違強檢公告、1人罰款

鰂魚涌太古城恒星閣

  • 15人違強檢公告、9人罰款

天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

  • 3人違強檢公告、2人罰款

馬鞍山錦暉苑

  • 66人違強檢公告、36人罰款

沙田穗禾苑慶盛閣

  • 12人違強檢公告、6人罰款

鑽石山星河明居B座

  • 9人違強檢公告、5人罰款

將軍澳安寧花園4座

  • 9人違強檢公告、3人罰款

柴灣茵翠苑茵榮閣

  • 2人違強檢公告

長沙灣凱樂苑凱碧閣

  • 168人違強檢公告、24人罰款

天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

  • 16人違強檢公告、5人罰款

大埔新興花園康智閣

  • 53人違強檢公告、3人罰款
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衛生防護中心網頁可查看最新強檢名單。(資料圖片)

衛生防護中心網頁可查閱強檢名單

市民應遵從當局發出的強檢公告，於指定時間內接受強制檢測，衛生防護中心網頁查看最新強檢公告名單。若未遵從強檢公告可罰款10,000元，政府亦會向其發出強檢令，要求於指明期間內檢測，不遵從強檢令屬違法行為，可罰款50,000元及監禁6個月。至於3個月內曾檢測陽性人士，均無需接受強檢，但快測陰性不視作符合強檢要求。

常見問題：

問：強檢公告邊度有得睇？

答：政府每日晚上或凌晨都會公布，大家可到衛生防護中心網頁查看...詳情

問：違反強檢公告罰幾多錢？

答：未遵從強檢公告可罰款10,000元，政府亦會向其發出強檢令，要求於指明期間內檢測，不遵從強檢令屬違法行為，可罰款50,000元及監禁6個月...詳情

問：誰可獲豁免強檢？

答：3個月內曾檢測陽性人士，均無需接受強檢；快測陰性不視作符合強檢要求...詳情

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