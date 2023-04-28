強積金｜李家超：宣布取消MPF對沖安排　2025年5月1日生效

【18:30更新】新增積金局回應

行政長官李家超出席勞工處舉辦的勞動節酒會時，宣布取消強積金對沖安排，並於2025年5月1日生效。取消強積金對沖的法例早在去年6月已通過，但由於法例影響深遠，當時未有說明措施的生效日期，只表示不遲於2025年底前實施。

提供25年總額超過330億元資助

李家超今日(28日)表示，為配合取消強積金對沖，將推行由政府資助的計劃，向僱主提供25年總額超過330億元的資助，並為僱主分擔遣散費和長期服務金支出，協助企業適應政策轉變。