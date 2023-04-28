強積金｜李家超：宣布取消MPF對沖安排　2025年5月1日生效

【18:30更新】新增積金局回應
行政長官李家超出席勞工處舉辦的勞動節酒會時，宣布取消強積金對沖安排，並於2025年5月1日生效。取消強積金對沖的法例早在去年6月已通過，但由於法例影響深遠，當時未有說明措施的生效日期，只表示不遲於2025年底前實施。
提供25年總額超過330億元資助
李家超今日(28日)表示，為配合取消強積金對沖，將推行由政府資助的計劃，向僱主提供25年總額超過330億元的資助，並為僱主分擔遣散費和長期服務金支出，協助企業適應政策轉變。
孫玉菡：會盡快公布有關資訊
勞福局局長孫玉菡回應，當中涉及超過330億元，協助僱主過渡的資助計劃，當局會盡快向立法會財委會，就資助計劃的資訊平台申請撥款，又強調資助計劃是向商界發放的資助，有信心撥款會獲批；被問到為何要定於2025年落實，他指，安排經詳細考慮，因要做一系列資訊平台，亦要考慮立法會撥款和時間。此外，孫玉菡稱專項儲蓄戶口一事正尋找顧問研究，會適時向公眾交代。
積金局回應指，歡迎特首李家超宣布取消僱主可使用為僱員作出的強積金強制性供款累算權益，以抵銷《僱傭條例》下遣散費/長期服務金的安排，將於2025年5月1日生效。積金局主席劉麥嘉軒表示，自去年6月取消「對沖」的法例獲立法會通過後，非常高興今天得悉政府落實有關安排的生效日期，令這項關乎全港打工仔女退休福祉的安排得以落實，達至勞資雙贏，以及讓進一步完善強積金制度再邁進一大步。她又說，取消「對沖」可以鞏固強積金制度和壯大工作人口的退休儲備，意義重大。積金局會全力配合，協助政府順利推行相關措施。
取消強積金對沖何時生效？
特首李家超宣布，將於2025年5月1日生效....更多詳情
甚麼是強積金對沖？
僱主可用由僱主為僱員作出的強積金供款，抵銷根據《僱傭條例》中，需向僱員支付的長期服務金或遣散費......更多詳情
取消強積金對沖後，如何計算遣散費及長服金？
根據勞工處取消強積金對沖安排後，月薪僱員的遣散費／長服金款額的計算方法如下：
- 轉制日前的受僱期：僱員在轉制日前最後一個月全月的工資 ×（2或3） × 轉制日前的服務年資
- 轉制日起的受僱期：僱員在僱傭合約終止前最後一個月全月的工資 ×（2或3）× 轉制日起的服務年資
- 用以計算遣散費／長服金的月薪以2.25萬為上限；而僱員可以獲得的遣散費／長服金的最高款額為39萬...... 更多詳情