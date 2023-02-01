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2023-02-01 16:55:11

強迫15歲女童做女友 強行脫內褲無套性交 38歲「契爺」否認控罪

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強迫15歲女童做女友 強行脫內褲無套性交 38歲「契爺」否認控罪。(資料圖片)

38歲男子涉於2021年，強迫當時年僅15歲的女童與其前男友分手，及後他與女童成為情侶後，再跟她發生性行為，更向她進行襲擊，包括抓住其脖子及頭髮。該男子被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊兩罪，他今日於區域法院否認所有控罪受審。

控罪指，被告曾國成於20219月某日，在香港新界天水圍天悅邨悅華樓24樓涉事單位與女童X非法性交；另他於或大約同年98日，在同地及天水圍天悅邨悅華樓24樓電梯大堂襲擊X

被告強迫X與前男友分手

控方開案陳詞指，事主X出生於200512月，在202011月通過其前男友認識了被告，最初她稱呼被告人為「契爺」。其後被告要求X成為其女朋友並與當時的男友分手，在同年12X終成為被告的女朋友。

被告強行與X性交

第一項控罪的案發當日，即在20219月某日，X到被告位於天水圍天悅邨悅華樓的寓所後，那時兩人在床上玩手機，被告問X是否想做愛，X隨即拒絕，並指出她累了。被告第二次再提出性要求，被告強行脫下X的短褲和內褲，在沒有使用避孕套的情況下，將其陰莖插入她的陰道內，進行了陰道性交，被告亦有體外射精，並射落在X的肚子上。

被告抓住X的脖子將她按倒

另第二項控罪指，X在發生性行為事件後某日，再到訪被告的住所，X見到被告的另一位女友，並說出不想再與他拖拖拉拉維持關係。被告聞言後，抓住X的脖子將她按倒，期間X掙扎，然後她本想離開涉事單位，當她到達電梯大堂時，被告拽著她的頭髮將她拖回單位，單位與電梯相距只有幾步之遙，返回單位後X哭了，但被告沒有理會她。

被告最終於2021114日被捕，並在警誠下，承認認識X。警方在其通訊記錄，發現包括202198日的信息，X曾向被告發送了一張脖子發紅的照片，聲稱她去報警。被告人回答稱她為「大佬」，並問她想要甚麼。

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