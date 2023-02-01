強迫15歲女童做女友 強行脫內褲無套性交 38歲「契爺」否認控罪

38歲男子涉於2021年，強迫當時年僅15歲的女童與其前男友分手，及後他與女童成為情侶後，再跟她發生性行為，更向她進行襲擊，包括抓住其脖子及頭髮。該男子被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊兩罪，他今日於區域法院否認所有控罪受審。

控罪指，被告曾國成於2021年9月某日，在香港新界天水圍天悅邨悅華樓24樓涉事單位與女童X非法性交；另他於或大約同年9月8日，在同地及天水圍天悅邨悅華樓24樓電梯大堂襲擊X。

被告強迫X與前男友分手

控方開案陳詞指，事主X出生於2005年12月，在2020年11月通過其前男友認識了被告，最初她稱呼被告人為「契爺」。其後被告要求X成為其女朋友並與當時的男友分手，在同年12月X終成為被告的女朋友。