形容議員有空間暢所欲言 梁君彥：換人乃正常生態

立法會今屆會期最後一次大會昨今兩日舉行，累計22名現任議員已宣布不競逐連任，包括昨公布的選委界江玉歡。立法會主席梁君彥強調，議會換人是正常生態，又指議會共通過124項政府法案，形容議員「畢業攞住好成績表」。

新一屆立法會提名期明日展開，政府和選管會今早舉行立法會換屆選舉啟動禮。多人不競逐連任令議會氣氛似乎變得「低氣壓」。梁君彥強調，議會換人屬正常生態，「如果80人連任你又話其他嘢。」被問到會否擔心新一屆議會的公眾認知度更低，他稱「一套戲有90個主角，你做觀眾都認唔到咁多主角。我哋唔係做戲、娛樂界，係為香港做實事，唔使不停講我係主角。」