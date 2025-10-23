形容議員有空間暢所欲言 梁君彥：換人乃正常生態

立法會今屆會期最後一次大會昨今兩日舉行，累計22名現任議員已宣布不競逐連任，包括昨公布的選委界江玉歡。立法會主席梁君彥強調，議會換人是正常生態，又指議會共通過124項政府法案，形容議員「畢業攞住好成績表」。
新一屆立法會提名期明日展開，政府和選管會今早舉行立法會換屆選舉啟動禮。多人不競逐連任令議會氣氛似乎變得「低氣壓」。梁君彥強調，議會換人屬正常生態，「如果80人連任你又話其他嘢。」被問到會否擔心新一屆議會的公眾認知度更低，他稱「一套戲有90個主角，你做觀眾都認唔到咁多主角。我哋唔係做戲、娛樂界，係為香港做實事，唔使不停講我係主角。」
梁君彥又回應「低氣壓」說法，「氣壓低，離愁別緒。有時會氣壓高，我最後(會議結束)可以講啲嘢，令大家氣壓高。」他總結今個會期，形容議會「志不求易、事不避難、建言有為、實幹有成」，並做到「配合不掣肘、監察不刁難」，指任內共審議125項政府法案，除同性伴侶關係登記條例草案其餘均獲通過，包括《基本法》23條立法、簡樸房條例等，表示議員「畢業攞住好成績表，相信大家都開心」。
任內無留下遺憾
近日立法會接連取消惜別午宴和「告別議案」，梁君彥稱在愛國者治港下有很多空間，議會是暢所欲言，「鍾意講乜都可以」，只是考慮議員意見後取消安排，又說自己任內無留下遺憾，已盡力度過最艱難的時候。