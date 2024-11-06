彩虹邨重建｜七色籃球場等「打卡位」 研於新彩虹邨重現

彩虹邨計劃將分三期重建，由第一期到最後一期住戶入伙，預計需時約15年。房屋署署長羅淑佩接受港台訪問表示，彩虹邨丹鳳樓的彩色外牆及多層停車場上蓋的七色籃球場成為熱門「打卡位」，若在重建過程中不清拆，將無法達至重建後增加單位供應，以及讓運輸署重新規劃彩虹交匯處以紓緩塞車，但她明白市民熱愛「打卡位」，建築師團隊會認真思考如何在新彩虹邨重現「彩虹」。

對於商戶的安排，羅淑佩表示，過往署方會要求取得賠償的商戶搬遷，或改到其他房委會旗下商場繼續經營，但對於彩虹邨的商戶，將建議房委會容許他們選擇在新彩虹邨，或搬到用作安置的新美東邨繼續經營，希望將現有彩虹邨的情懷保留下來。

提早公布讓居民有準備

她強調距離第一期遷置尚有約4年時間，當局提早公布方案是希望居民有心理準備，讓他們可在過程中參與，亦掌握搬遷情況及早安排。她說有很多住戶期待遷置至新美東邨，但若有居民希望遷往鄰近地區其他單位，如署方有合適單位，會盡量配合。

至於第二、三期重建仍處初步構思階段，未有最終定案，羅淑佩解釋由於將來新建的公屋達到40至50層高，必須做好地基勘探及樁柱佈局，在技術上不能夠單看60多年前的文件，而是要居民遷出後才能夠實地了解。另一方面，邨內有一間小學要重置，需時與教育局及學校磋商。

