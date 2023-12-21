彩虹邨重建｜分三期安置居民 可遷美東邨或優先購宏照道綠置居

房委會宣佈重建樓齡平均達60歲的彩虹邨，房屋局局長兼房委會主席何永賢表示，彩虹邨現有約7,400個單位，計劃分三期重建，每期涉約2,500個單位，重建後預計提供9,200伙，增加1,800單位，增長約24%。 何永賢指出，同屬黃大仙區內的美東邨項目將提供2,860個單位，可用作受首期重建影響的住戶的遷置屋邨，數量上已足夠，同時亦提供宏照道第二期1,640伙綠置居選項，讓有興趣置業的住戶優先選購。

重建預計需時 15 年 何永賢解釋，彩虹邨有逾20%戶型屬一人單位，與美東邨相若，故美東邨是適合的遷置資源。何永賢又指，當第一期居民遷入遷置屋邨後，便可啟動重建，完成後可將第二期重建的居民遷入已落成的第一期項目，再開展第二期重建，最後以同樣方法啟動第三期重建，預計需時15年。

農曆新年後收集居民意見 何表示，政府將分三階段展開研究，明年農曆新年後將有團體落邨與居民接觸和收集意見，第二階段將辦工作坊、派發問卷和進行訪問，收集居民認為彩虹邨的特色元素，第三階段則透過刊物將收集到意見與居民溝通，最終有關意見會供團隊考慮，放入重建後的彩虹邨之中；同時彩虹邨重建項目的單位、座數和有否停車位等亦會平衡完成。她又指，重建不只會增加單位，同時會改善彩虹邨的交通交匯處，透過改善樓宇佈局，擴闊道路。