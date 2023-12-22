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2023-12-22 11:44:11

彩虹邨重建｜招國偉：可先重建邨內空置校舍　增加資助出售房屋比例

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彩虹邨重建｜招國偉：可先重建邨內空置校舍　增加資助出售房屋比例

彩虹邨重建｜招國偉：可先重建邨內空置校舍　增加資助出售房屋比例

平均樓齡達60年的彩虹邨即將重建，公屋聯會總幹事招國偉在電台節目表示，彩虹邨地段好，認為重建後可以增加資助出售房屋元素，吸引居民購買，類似重建華富邨的做法。他又建議可率先重建邨內的空置校舍及周邊大廈，減少對居民的影響。

招國偉指要分期拆卸整個屋邨，需時15年是合理，政府近年應用「組裝合成」等新建築技術，相信有助加快重建，但亦不排除政府為了保留彩虹邨現有布局和特色，需要較長時間規劃。他指重建後較易保留樓宇名稱和外牆顔色，不過較多人「打卡」、位於彩虹邨停車場上的球場就較難保留，指大多新型公共屋邨，會利用樓宇平台興建社區設施，興建低層停車場和球場或會浪費空間。

房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛在同一節目表示，支持重建彩虹邨，認為能做到以人為本，他亦期望重建可改善彩虹邨一帶，包括新清水灣道的交通和行人路連接，例如加設天橋和電梯，方便居民。

想搬近家人居所可申請提早調遷

房委會今次以黃大仙美東邨重置居民，居民亦可優先購買宏照道「綠置居」項目，柯創盛表示兩個安排都屬原區安置，相信可回應居民需要。柯創盛又指出有些住戶可能有特殊情況，例如想搬近家人居所，亦可向房屋署申請提早調遷。他說彩虹邨有較多長者，關注重建過程中要有社區支援網絡。

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達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）
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