彩虹邨重建｜招國偉：可先重建邨內空置校舍　增加資助出售房屋比例

平均樓齡達60年的彩虹邨即將重建，公屋聯會總幹事招國偉在電台節目表示，彩虹邨地段好，認為重建後可以增加資助出售房屋元素，吸引居民購買，類似重建華富邨的做法。他又建議可率先重建邨內的空置校舍及周邊大廈，減少對居民的影響。

招國偉指要分期拆卸整個屋邨，需時15年是合理，政府近年應用「組裝合成」等新建築技術，相信有助加快重建，但亦不排除政府為了保留彩虹邨現有布局和特色，需要較長時間規劃。他指重建後較易保留樓宇名稱和外牆顔色，不過較多人「打卡」、位於彩虹邨停車場上的球場就較難保留，指大多新型公共屋邨，會利用樓宇平台興建社區設施，興建低層停車場和球場或會浪費空間。