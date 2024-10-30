彩虹邨重建｜重建方案出爐 分三期清拆重建 居民：梗係唔捨得

彩虹邨七彩繽紛的大廈是香港知名打勝地，這個平均樓齡達60年的「老牌屋邨」將成歷史。政府昨日公布彩虹邨重建方案，建議將屋邨分3個階段進行清拆，第一期最快於2028年展開，包括與藍球場相鄰成為打卡熱點的丹鳳樓將會率先拆卸，住戶可遷往黃大仙新美東邨；之後受第二、三期受拆卸影響的居民可安置到日後新建的彩虹邨，預料最快2043年完成全部受影響居民搬遷；而整個重建計劃料需時約21年、至2048/49年完成。有彩虹邨居民表示，不捨充滿人情味的彩虹邨被拆，但由於石屎剝落和外露問題，故認同有需要重建，同時希望「再喺新彩虹邨居住。」 當局昨午向黃大仙區議會提交文件，介紹彩虹邨重建概念及細節。文件提及，彩虹邨約有7,400個單位，建議清拆和重建分三期進行。計劃最快於2028年展開的第一期清拆及遷置，範圍包括碧海樓、金碧樓、丹鳳樓和兩所空置校舍；第一期的居民將被安置至同屬黃大仙區的美東邨。 房屋署解釋，把碧海及金碧樓一併清拆，並與空置校舍用地整合，可造出足夠面積的建築地盤，以興建足以容納受第二期清拆影響住戶的新住宅樓宇。第一期清拆完成後會立即展開建築工程，房委會估算工程完成後可提供約,3200個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2035年至2036年落成入伙。

第二及三期計劃構思 第二期初步構思清拆同樣位處龍翔道旁的四座住宅樓宇，包括現有的錦雲、紅萼、金漢和白雪樓及相關配套設施，以騰出土地擴闊龍翔道及重新配置附近現有的巴士停泊灣；第二期居民會入住已建成的第一期。 此外，當局正與社會福利署共同研究，將現有服務機構和居民團體原邨重置。第二期的建築工程同樣會於清拆完成後立即展開，完成後可提供約4,100個新公營房屋單位和相關配套設施，作為第三期的遷置資源，預計大約於2042年至2043年落成入伙。 第三期包括餘下現有的 翠瓊、金華、綠晶 和 紫薇樓及相關配套設施，以及多層停車場。第三期的彩虹邨住戶將會遷至新彩虹邨第二期。部分綠晶樓及紫薇樓附近的土地將會騰出，以連接太子道東及龍翔道，以及為新 彩虹邨第三期提供車輛出入口。第三期的建築工程完成後，後可提供約1,900個新公營房屋單位和相關配套設施，預計大約於2048年至2049年落成入伙。 彩虹邨重建｜背靠獅子山 謝君豪大讚是天堂 著名居民包括楊貫一、鄭經翰(有片)

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽指，明白彩虹邨屬於老舊屋邨，而在市中心的黃金地段，在這麼小的地盤上重建有一定的技術困難。但他期望政府盡量縮減程序，以期更早完成重建。新彩虹邨入伙後，料有更多人口搬進新建屋邨，顏汶羽關注目前未具體公布新彩虹邨設計與社區配套，希望政府及早公布詳情，讓現有居民安心。 彩虹邨樓齡超過60年，民建聯黃大仙區議員越毅強希望房屋署在重建期間，持續跟進居民住所日久失修的情況。另外，不少居民在邨內由年輕住到年老。越毅強指邨內街坊鄰里關係良好，期望政府安置居民到美東邨時，在安排和編配單位上考慮居民，特別是長者在鄰里關係支援上的需要。彩虹邨原有商店受合約限制，未必能重置店舖，民建聯建議政府讓原有店舖以局限性投標方式，租回新彩虹邨的店鋪。越毅強解釋除了營商，還希望保留邨內的文化特色，希望政府積極提供「好土壤」予商戶繼續經營。 藉重建改善交通問題 目前彩虹迴旋處及行車道是九龍東塞車黑點之一，越毅強認為彩虹邨重建是解決新清水灣道長期塞車的重要契機。民建聯建議於新清水灣道興建一條橫跨彩虹邨的行車天橋往返太子道東，並善用牛池灣做好交通規劃。

居民：梗係唔捨得 40歲鄒先生居金碧樓近30年。他深信彩虹邨與其他村「有人情味好多」，街坊不時都會幫忙教子女做功課，「屋企啲菜多咗就俾佢，佢又會俾下我」，或者有人買一個大西瓜，「食唔曬，又俾下我」；有時，若想在邨內報攤買報紙、但身上無帶銀包，都可以「爭住先，轉頭俾返佢」。 作為第一期搬遷的彩虹邨居民，鄒先生「梗係唔捨得」，但認為，屋內天花板出現石屎剝落和外露情況已一年多，範圍一路擴大，且因樓齡太老，「整完又係咁」，確實有需要重建。 至於安置地點，鄒先生料屆時會選擇搬到新美東邨，一家大小「有間屋就好」。他稱，盼彩虹邨是最方便的地方，15分鐘就到沙田、一條隧道就過海，盼重建後能再次回到彩虹邨居住。 65歲的葉先生居金碧樓約55年。他指，多年來一直見證彩虹邨的變遷，「開始到依家已經變到完全唔同曬」，因此最捨不得的，就是彩虹邨的歷史；加上邨內外配套完善，交通和購物都非常方便，「好坦白講真係唔捨得」。但明白香港好多人排隊上樓，相信重建可讓更多人有樓住，「拆就要拆嘅，無話捨唔捨得㗎喇」。 葉先生又稱，其實更希望能在第二或第三期才搬，繼續住彩虹邨，「到時差不多80歲，就一世喺度」，無須再適應到其他地方居住；盼重建後，能保留彩虹邨的特色外牆，「一棟樓一隻色，綠晶樓就綠色、白雪樓就白色，其他幾棟就一棟幾隻彩虹色。」至於搬遷津貼，他認為，只要能支付搬遷和裝修費用就足夠，料一家四口需起碼10萬元，但若一人住戶只有約1.03萬元，「咁都無計㗎」。 清拆後新鋪租金未明 68歲的陳先生70年代起曾與家人居彩虹邨金漢樓約30年；當時便與父親一同在彩虹邨賣報紙，並在十多年前租入金碧樓下一個鋪位繼續賣報。他指，「無㗎，無回憶㗎！有回憶嗰啲都過曬身喇」，「依家全部都係南亞人同新移民，有咩回憶啫？無感情嘅」，無街坊可以傾計。 陳先生又指，在1元1份報紙1元的八十年代，曾日賺過千元；但近20年來，生意越來越差，至今日賺僅四百多元，要「食老本」，每日僅為「坐喺度消磨時間、睇手機」，並估計，即使清拆後獲安排新鋪，月租都較現在的6000元貴起碼4000元。他盼能「早啲拆，早啲退休」，並稱，邨內不少店舖因為經濟不明朗、蝕本，都想「拿拿聲拆」。