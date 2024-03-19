華富邨重建合集｜2041年完工 海景公屋滿載回憶

房委會公布薄扶林華富邨重建計劃安排，預計2041年完成。華富邨重建分三期進行，由5幅位於薄扶林南(即華景街、華樂徑、華富北、雞籠灣南及雞籠灣北)和華富邨現址用地，用作安置受重建影響的華富邨居民。5幅薄扶林南用地預計可提供合共約8,920個公屋單位，而華富邨現址，重建後單位數目則預計會由約9,200個增至約12,200個。完成整個重建計劃後，將合共提供約21,120個單位，較現時增130%。
開邨藥房曾誓言做到清拆 難敵加租提早落閘 店二代：叔叔遺願落空
「阿叔交帶，你幫我睇住，你哋是但一個唔做，都執咗佢㗎喇，焗住你都要……」華富中西藥行屹立南區華富邨近一甲子，負責人黃成家與弟弟接掌藥房生意接近三十個年頭，叔叔曾誓言家族藥房要「做到拆為止 ！」惟重建未至，叔叔便已仙遊，加上疫後收入重創、房屋署結束減半租優惠，三重打擊下，兩個藥房二代在老街坊的悲鳴中忍痛拉閘。弟弟黃堅成(堅哥)苦嘆：「呢度三面環海真係靚，唔係淨係靚，係空氣真係好啲、舒服啲、住得開心啲， 人都(健康)，成個環境都好好，舊一代啲人，人情味真係好好。」
清拆耗時廿載商戶難捱 商會：生意急挫憂結業潮冀減租
「公屋豪宅」南區華富邨最快兩年後開始重建，惟邨內多間老店難敵市道低迷，人未去，舖先空。華富邨商業聯會主席吳漢彬(Dee哥)表示，邨內唯一酒樓結業，不少老街坊已跨區飲茶「止癮」，並順道買餸，令華富邨街市生意急挫，惟房屋署去年底結束疫情減半租優惠，變相加租一倍。Dee哥指向冷清的街市，慨嘆空無一人的冷巷，道盡商販之苦，憂慮會結業潮殺到，「呢條邨已經無未來。」他透露，正代表商戶向房屋署爭取減租，讓商戶可撐到清拆，「等一切差唔多執到七七八八嘅時候，你再話減租就冇意思。」
老街坊：慶幸入住終老 重建摧毀靚景鄰里情
走進南區華富邨華康樓一個高層單位，任誰都忍不住跑向騎樓，遙望那一望無際的大海，清晨看着太陽破曉，傍晚欣賞「鹹蛋黃」被大海吞噬，連千萬豪宅也享受不到的美景，華富邨居民林婆婆過去半世紀看得如癡如醉。年屆八旬的林婆婆視入住華富邨是大半輩子人生中最大的福氣，連曾登門造訪的中聯辦副主任何靖都不敢相信此單位為廉租屋。
不過，再夢幻的單位也逃不過重建命運，位於華富邨第二期重建計劃中，料只餘數年時光，她最不捨的，不僅是醉人美景，還有維繫了一甲子的街坊情誼，「華富就係個景色俾人摧毀咗，你寫出嚟就係個靚景俾人摧毀咗喇，正式要搵第二個接手嘅時候，係咪會做返呢？我估計一定唔會，一定唔會！」
盂蘭勝會納非遺10周年 前互委會主席：將死之邨無未來難再辦
南區華富邨重建計劃宣布十載，華富邨內六個盂蘭勝會被列入香港非物質文化遺產清單亦屆十周年，但近年華富邨未有在農曆七月點起香燭，亦無喃嘸師傅吹起「啲打」，帶領善信參拜。曾舉辦盂蘭勝會的華昌樓前互助委員會主席陳永森慨嘆，疫情令舉辦數十載的盂蘭勝會「斷纜」，加上互委會解散，物資遭沒收，令盂蘭勝會倏然畫上句號。即使有團隊圖助居民「復活」盂蘭勝會，但陳永森對着「無未來」的將死之邨，指若重建後未能再辦，已不想再大灑金錢和勞力重新籌備，令這個非遺可能捱不過第十周年。
華富邨瀑布灣行山路線｜雞蛋仔無敵日落
華富邨有海景和瀑布作伴，素有平民豪宅之名。然而華富邨重建工程已開展，在借來的時間，不妨到瀑布灣一遊。既有對香港歷史極為重要的瀑布灣，又有近年新興的景點「雞蛋仔」，在東博寮海峽迎著海風靜待無敵日落，是情侶拍拖或親子樂行山郊遊的選擇。