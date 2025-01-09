彭博編輯有讀寫障礙寫錯字被上司責罵　企圖自殺後入稟索償

1名有讀寫障礙的彭博(Bloomberg)前編輯，指被要求從事不適應的輸入字幕工作，打錯字被上司奚落。事主一度企圖自殺，昨日入稟區域法院起訴彭博，要求作書面道歉及賠償。

根據入稟狀，申索人是Simon Anthony Christopher Fuller，是擁有30年工作經驗的傳媒工作者，於2018年加入彭博，職位是「製作人/編輯」，負責製作新聞片段。事主稱受僱前不知道要負責加字幕，最初公司同意讓他避免此項工作，但上司經常在其他同事面前提及他的病況。其後，上司再要求他為影片加字幕，片段出現錯字及文法錯誤，上司多次對著同事奚落事主，稱「如果我知道你有識字困難就一定不會聘請你」。事主曾申請調職但失敗，上司更指示他不能再出錯。事主於2023年被診斷患有讀寫障礙，向公司反映後，被降級至與資歷不符的初級職位。由於受到歧視，事主在去年3月服食過量藥物企圖自殺，被送往醫院搶救，他需要以藥物使其處於昏迷狀態，以阻止癲癇發作。同年10月被醫生診斷為永久不適合工作，至11月離職。