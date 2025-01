路透社報道,美國前副總統彭斯(Mike Pence)今日(16日)在香港出席瑞銀財富論壇,並發表演講,預計他將在會上討論美國大選及其對全球的影響。

瑞銀集團舉辦「2025瑞銀財富透視」研討會,據其會議議程,在特朗普首個美國總統任期(2017年至2021年)出任副總統的彭斯將出席論壇,參與題目為「內幕觀點:迎接美國與世界的新未來」(An insider view: a new future unfolds for the US and the world)的主題對話,分析美國大選及其對全球影響,並重點剖析美國的國際關係、經濟政策和地緣政治動態。瑞銀向路透表示,彭斯參加此次會議是客戶專屬活動,不向媒體開放。