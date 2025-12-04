律師陸建廷涉與12歲女童非法性交拍片　判囚3年7個月

律師陸建廷在交友程式Heymandi結識12歲女童，其後邀約外出並帶至寓所，分別兩度與女童性交時拍攝過程。案件今日(4日)在區域法院判刑，區域法院暫委法官勞潔儀稱，被告利用事主的好奇心犯案，若他是關心及保護事主，應該使用安全套，認為被告只想滿足其性需要而非被告所說的情侶關係，遂判入獄3年7個月。

辯方指兩人 如 男女朋友

被告陸建廷(40歲)，報稱律師，被控兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」、兩項「製作兒童色情物品罪」，以及一項「促致未滿16歲的另一人製作色情物品」。辯方求情指，交友軟件Heymandi只准18歲以上人士使用，且事主自稱是DSE學生，故被告以為她成年，直到看到相片才知道未成年，但被告相信當時兩人相愛如男女朋友，事主亦有作主動，不涉性誘拐或金錢誘惑，事主的創傷報告亦指事件未有對她造成創傷。