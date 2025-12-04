律師陸建廷涉與12歲女童非法性交拍片　判囚3年7個月

律師陸建廷在交友程式Heymandi結識12歲女童，其後邀約外出並帶至寓所，分別兩度與女童性交時拍攝過程。案件今日(4日)在區域法院判刑，區域法院暫委法官勞潔儀稱，被告利用事主的好奇心犯案，若他是關心及保護事主，應該使用安全套，認為被告只想滿足其性需要而非被告所說的情侶關係，遂判入獄3年7個月。
辯方指兩人如男女朋友
被告陸建廷(40歲)，報稱律師，被控兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」、兩項「製作兒童色情物品罪」，以及一項「促致未滿16歲的另一人製作色情物品」。辯方求情指，交友軟件Heymandi只准18歲以上人士使用，且事主自稱是DSE學生，故被告以為她成年，直到看到相片才知道未成年，但被告相信當時兩人相愛如男女朋友，事主亦有作主動，不涉性誘拐或金錢誘惑，事主的創傷報告亦指事件未有對她造成創傷。
被告自稱28至29歲
案情指，兩人於去年1月至2月在交友程式Heymandi認識，被告自稱28至29歲。於同年3月4日，兩人首次見面後一同到馬灣珀麗灣，用膳後X表示想休息，被告帶X到睡房再要求脫下衣服。被告再撫摸X及要求性交，X答應並被拍下20張裸照。同月28日，兩人再一同前往被告的寓所，X在好奇下飲用啤酒，又在被告要求下再答應性交。被告起初有使用安全套但及後脫下。X感生氣及指責被告，但被告繼續與X性交，X亦為其口交，並拍攝184張照片及錄製了9段影片，當晚被告將部分影片發送給X。
父檢查電話揭發事件
去年5月4日，X的父親檢查X的電話時發現兩人的Telegram對話記錄及裸照，X向父親承認與被告發生性行為，父親翌日報警求助。調查發現，被告曾問X有否試過看成人電影及自瀆，以及討論兩人性行為的過程，被告又表示愛及想念X，要求X拍攝裸照及影片給被告，X向被告發送赤裸上身的照片。在第二次犯案前，報告提議X在喝醉時為其口交，X問被告會否使用安全套，被告則聲稱自己對安全套敏感。
案件編號：DCCC3/2025