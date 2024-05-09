律政司上訴得直 法庭批《願榮光》禁制令 林定國：相信網絡供應商願遵從

律政司早前就反修例歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭昨裁定律政司上訴得直，批准有關的非正審禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播歌曲；新聞工作和學術研究則不受禁令限制。律政司長林定國歡迎法庭判決，認為禁制令具針對性，相信網絡供應商會尊重法庭判決，移除相關內容。
上訴庭於書面判辭提到，同意原審法官所指，禁制令可能牽涉言論自由的權利，對動機清白者可能產生「寒蟬效應」。然而上訴庭指出，按照行政長官根據《香港國安法》第四十七條發出的證明書，有關刑事行為構成國家安全風險，並違反國家安全利益。該證明書對法庭具約束力。
上訴庭亦接納行政機關的評估，即是單憑檢控，明顯不足以處理嚴重的刑事問題。認為有迫切需要以禁制令，協助維護國家安全。判辭提到，過去有人廣泛及持續無視刑事法律，公眾亦誤解有關該歌曲的活動，令情況惡化。禁制令必須協助強化預防，對實際或潛在違法者加強阻嚇，並消除誤解。法庭亦必須立刻干預，以防止現有的非法狀態繼續下去，否則可能對國家安全，造成無法補救的進一步破壞。
新聞工作和學術研究不受限制
臨時禁制令列明禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖，在互聯網或在線媒體上，以任何方式廣播、表演、印刷、出版、銷售、分發、傳播、展示或複製歌曲，但新聞工作和學術研究則不受禁令限制。
上訴庭要求警務處、律政司及特區政府的網頁上，需要上載蓋章禁制令的副本，亦要在灣仔警署總部的顯眼位置，展示包含禁制令連結的二維碼，並發布新聞稿，列出3個網頁及提供能連結到禁制令的二維碼，才算是完成送達禁制令。
林定國歡迎法庭判決，稱律政司會依循法律程序和要求，盡快公布整個禁制令的確實內容。林定國指，根據現有的證據，網絡供應商包括Google已清晰表明會尊重法庭的判決，禁制令只是要求他們依據內部政策行事，當中並無網絡供應商提及移除相關內容存在任何難度。特區政府會依據法庭的判決，與相關網絡供應商進行溝通，請求或要求他們移除相關內容，相信網絡供應商會言出必行。Google稱正研究法庭判詞。
外交部發言人林劍強調，制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖，使用和傳播有關歌曲，是特區履行維護國家安全和國歌尊嚴限制責任的正當必要舉措。