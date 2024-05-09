律政司上訴得直 法庭批《願榮光》禁制令 林定國：相信網絡供應商願遵從

律政司早前就反修例歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭昨裁定律政司上訴得直，批准有關的非正審禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播歌曲；新聞工作和學術研究則不受禁令限制。律政司長林定國歡迎法庭判決，認為禁制令具針對性，相信網絡供應商會尊重法庭判決，移除相關內容。

上訴庭於書面判辭提到，同意原審法官所指，禁制令可能牽涉言論自由的權利，對動機清白者可能產生「寒蟬效應」。然而上訴庭指出，按照行政長官根據《香港國安法》第四十七條發出的證明書，有關刑事行為構成國家安全風險，並違反國家安全利益。該證明書對法庭具約束力。

上訴庭亦接納行政機關的評估，即是單憑檢控，明顯不足以處理嚴重的刑事問題。認為有迫切需要以禁制令，協助維護國家安全。判辭提到，過去有人廣泛及持續無視刑事法律，公眾亦誤解有關該歌曲的活動，令情況惡化。禁制令必須協助強化預防，對實際或潛在違法者加強阻嚇，並消除誤解。法庭亦必須立刻干預，以防止現有的非法狀態繼續下去，否則可能對國家安全，造成無法補救的進一步破壞。