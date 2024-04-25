復康巴士電話預約遭拒急增102% 最多42輛車處備用狀態

政府為機構提供資助，讓殘疾人士可用復康巴士服務，新一份審計報告指，2019至2023年間固定路線服務用戶和乘客人次均減少，期內營運商亦開辦更多新路線，但仍有輪候者未獲服務，最長已等候22.7個月。而點到點電話預約服務用車要求增28%，服務者拒絕申請人用車要求則急增102%。但審計署指在該段期間平均有9至42架車輛「備用」，促運輸署密切監察，要求營運商提高服務效率。

目前復康巴士服務有兩間營辦商，勞福局負責監督復康巴士服務的整體政策，而運輸署則負責管理資助和監察營運商。報告中提及「固定路線服務」於繁忙時間接載殘疾人士，每周須乘搭最少5次方接受申請；而「電召服務」提供24小時點到點接載服務，以先到先得方式電話預約。至於「聯載服務」則安排路線相近之行動不便人士共用一部復康巴士，此服務提供每周兩程定時接載服務。