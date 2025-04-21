復活節長假2025｜試食節人頭湧湧 參展商稱人流較預期多 旅客：感覺挺好

今日(21日)是復活節長假期最後一天，有人選擇外遊，亦有人選擇留港消費。香港國際試食節暨優質食品博覽自上周五起一連5日在灣仔會展舉行，吸引大批市民入場，主辦方指，首4日展期，入場人次突破22萬，超越上屆15萬及預期的20萬人次。 參展商Chiligala主打地中海美食，帶來西班牙青口、雞尾酒特飲等，並以每杯20元的推廣價推銷手工啤酒。店員鄧小姐表示，攤檔內的食品都有減價，部分較市價少近三分之一，啤酒更是「減到幾多錢入、幾多錢出」，加上人流多，不斷有客消費，鴨肝等更在首日已售罄，故相信最後一日應該無須減價促銷。

參展商：須每日補貨 出售海鮮產品的海王食品亦有參展。負責人歐陽智民指，因展覽在復活節假期內，本來預料「個個都飛曬」，但原來留港消費的市民不少，令整體人流較他的預期多出一半；又指，入場人士「個個都好雀躍去試味」，不少在試食後都會消費購物，故認為試食能刺激客人消費意欲。他表示，因目前貨量不多，相信若今日的人流與昨日相約，就無須減價促銷清貨。 另一展商「Pigsman x Holyeats」帶來迷你漢堡、椒鹽單骨雞翼等食品。店員魏小姐表示，人流較預期多，檔口「keep住有人排隊」，更在首日賣完5日貨量，須每日補貨，但因今日是工作天，料入場的年青市民較少，計劃將今日補的貨量比昨日少約一半，漢堡、腸粉等分別限量出售數百份。

內地旅客稱食品較稀奇 周小姐與曹先生昨日趁復活節假期的最後一日，一同參加試食節，花逾300元。周小姐表示，場內試食的數量與其他食品展「無乜分別」，試食價則較市價便宜約一至兩成，如40元一碗鮑魚、50元三隻蚝等，「平得唔太多」，但認同試食有助刺激消費意欲，遇到適合自己口味的食品就可以買，無須憑空想像食品味道、擔心味道「唔啱心水」。至於安排方面，她稱，雖然會場設休憩試食區，但座椅「供不應求」、部分又被擺滿食物或垃圾，建議增設更多長凳或座椅，供人試食。 前日北上旅遊返港的周小姐又指，「作為香港人都覺得本地物價太貴」，北上消費比香港便宜、質素更高，而試食節對她吸引力不大，因此選擇外遊度假；並認為香港應舉辦一項其他地方「抄唔到你」的活動，方能吸引市民留港消費。



來自遼寧瀋陽的龐先生前日抵港兩日遊，因見試食節的宣傳而順路參加。他表示，參加試食節「感覺挺好」，店鋪種類很多，食品也比較稀奇，並在攤位試吃泰國菜、國產豬手等，共消費約500港幣。 李太一家四口亦在場內齊齊試食。初次參加食品展的李小朋友分享，「感覺好熱鬧」，試食後「知道個味係點」，就可以見到喜歡的食物就買。李太補充，雖然只是來湊熱鬧，沒有特別期望，但仍帶來好幾個大袋「掃貨」，並在剛入場不久就已買湯包、紫菜、薯片、冰糖葫蘆等，消費數百元；盼能多舉辦類似的大型展覽，讓一家大細可以一同參加和消費。 羅先生夫婦多年前起便已參加美食節，昨日就到試食節，「睇下點樣試食法」。羅先生分享，今次的試食較近年的美食節多，可以品嘗墨魚丸、紅蘿蔔玉米魚蛋等6款口味的魚蛋；因試食6粒魚蛋都需20元，「圍起上嚟都都唔平」，僅試食就已花約100元。