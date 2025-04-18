復活節首日已逾65萬人次經各口岸出境　機管局指長期停車位爆滿籲乘坐交通工具（更新）

【18:00更新】入境處指，截至今日下午4時，已有超過83萬人次出入境，當中出境人次超過65.6萬人次，而入境就有逾17.3萬。當中落馬洲支綫及羅湖口岸各有超過13萬人次出境，至於深圳灣口岸及港珠澳大橋分別有超過8.6萬及8.4萬人次出境。

【16:25更新】運輸署公布，由於深圳灣管制站的車輛數目回復正常水平，所有車輛都可以沿用原有行車線進入管制站。而港深西部公路的交通亦回復正常。

【14:35更新】港鐵公布，早前配合羅湖及落馬洲支線管制站的人潮管制措施，於東鐵綫作出的個別列車班次調整已回復正常。而運輸署表示，雖然目前深圳灣口岸的跨境私家車仍然多，但是等候處理過境手續時間已減至45分鐘，而警方仍在深圳灣實施第二階段特別交通安排。

【13:25更新】運輸署更新，指深圳灣口岸的跨境私家車雖然仍然很多，不過等候駛往旅檢區進行離境手續的時間已減至60分鐘，不過警方仍在深圳灣實施第二階段特別交通安排。

東鐵一度更改部份班次以大埔墟為終點

【11:55更新】入境處表示，截至上午10時，逾25.4萬人次經各口岸出境，入境就有5.6萬人次。在各口岸中以羅湖出境人次最多，逾5.5萬人次，而落馬洲支綫也有5.4萬人次。運輸署表示，因應長假期出境人潮高峰，目前使用羅湖管制站的人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次已作出調整，乘客或需於中途站轉車，車站已加派人手協助乘客。港鐵宣布，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站，乘客需於該站轉車。車站已加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間。

【11:20更新】運輸署宣布，深圳灣管制站的特別交通安排。指因為進入深圳灣管制站的跨境私家車眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要90分鐘，警方現正在深圳灣管制站實施第二階段特別交通安排。跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區進行離境手續。