德保雪粒｜屯門廠房預計2025年被收回 發展局：有足夠時間作搬遷準備

繼紙包飲品盒回收再造廠「Mil Mill喵坊」後，再有工廠面臨逼遷結業。在本港屹立40年的德保雪粒，因廠房位於屯門藍地將建公營房屋項目範圍內，政府計劃2025年收地。發展局表示，德保雪粒尚有約3年時間才須遷出，相信仍有足夠時間為搬遷作準備，當局會接觸該廠戶，提供適切協助。

德保雪粒廠房佔地約五萬呎，位於屯門藍地輕鐵站以西。作為為全港三至四成餐飲業提供食用冰粒的生產商之一，其產品包括食用冰粒、冰板、冰磚、乾冰等，亦按客戶需要提供冰雕製作、冰鮮保存、冷鏈物流配送及冷庫租用等服務，二十四小時內，廠房可生產高達八百噸冰，即約二萬包冰。此外，德保雪粒生產大量工業用冰，予建築業添加進混凝土內降溫，市場佔有率達兩至三成。他們亦向各大酒店、會所、連鎖餐飲集團、主題公園等提供檸檬片、鮮雞蛋及糧油雜貨，客戶超過三千個。綜合全部產業，德保雪粒每年營業額有逾一億元。

據傳媒報道，德保的執行董事陳衍行表示，廠房位處擬議項目邊緣位置，他曾經查詢能否原址保留，不過政府以須興建公屋為由拒絕。他又稱，曾自行向元朗創新園查詢，得悉該區租金極高及租期較短，批評當局從未協助覓地重建廠房，只要求他們搬走，將他們逼入絕路。陳衍行又稱，「德保雪粒」現有約110名全職員工及接近40名外判職員，若最終找不到新廠址，他們的生計均會不保。

發展局：德保雪粒位於公屋用地範圍 2025年收地

發展局確認德保雪粒位於新慶路/康寶路擬議公營房屋用地範圍內，項目可提供約21,600公營房屋單位，因此有需要清拆上述廠房以配合公營房屋發展。根據目前工程時間表，上述廠房預計須於2025年遷出，但具體時間仍須進一步確定。

發言人表示，棕地作業如上述廠房屬商業運作，一如其他受影響的商業運作，政府的基本政策是向受影響的合資格業務經營者作出金錢補償。如經營者希望搬遷至其他地點繼續營運，政府會提供協助，包括為覓得私人土地重置作業的人士就規劃程序及土地行政事宜，提供諮詢和協調服務；另外政府一直物色合適的臨時政府用地，以短期租約方式招標出租予部分受影響的業務經營者。

局方指德保雪粒尚有約三年時間才須遷出，相信現時仍有足夠時間為搬遷作準備，政府部門會接觸該廠戶，以提供適切協助。