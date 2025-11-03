德信前校長向情婦補習社洩試題判囚4年3個月　情婦判囚3年

一名政府資助小學前校長隱瞞出資協助密友在學校附近開設補習社，並在學校考試及測驗前向對方洩露機密試題，二人早前被廉政公署控以串謀藉公職作出不當行為罪，今日(3日)在區域法院分別被判入獄4年3個月及3年。 被告郭超群(53歲)，德信學校前校長，被判入獄4年3個月；彭詠嫺(48歲)，勤舍學習中心有限公司前董事兼股東，則被判囚3年。二人早前經審訊後被裁定一項串謀犯藉公職作出不當行為罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》。郭超群另被裁定一項藉公職作出不當行為罪名成立。

兒子德信學校的舊生 首被告郭超群聲稱已離婚，育有19歲的女兒，任職教育行政人員，其後成為校長，曾獲行政長官嘉許卓越教學獎。至於次被告彭詠嫺現年49歲，中五學歷，與前夫已離婚，育有21歲兒子。案發時彭詠嫺的兒子是德信學校的舊生，因而結識郭超群。彭於2017年6月中在德信學校附近開設勤舍學習中心，為學生預備學校考試，其大部分學生均來自德信。 向補習社投資 42 萬元 廉署調查發現，郭於2017年7月底將42萬元的款項轉賬予彭，用以營運「勤舍」，卻沒有向校方申報，並於兩個學年內多次將試卷電子複本交予彭，當中涉及各級核心科目試卷。其後，教育局接獲投訴指郭與「勤舍」有關連，「勤舍」的習作內容與德信的試卷內容十分相似，惟郭聲稱自己與「勤舍」無關連。法官在判刑時斥責郭超群為一己私利而處心積累犯案，批評兩名被告不誠實並嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，不接納兩名被告的求情因素，對兩人的刑期不予扣減。