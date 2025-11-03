德信前校長向情婦補習社洩試題判囚4年3個月　情婦判囚3年

一名政府資助小學前校長隱瞞出資協助密友在學校附近開設補習社，並在學校考試及測驗前向對方洩露機密試題，二人早前被廉政公署控以串謀藉公職作出不當行為罪，今日(3日)在區域法院分別被判入獄4年3個月及3年。
被告郭超群(53歲)，德信學校前校長，被判入獄4年3個月；彭詠嫺(48歲)，勤舍學習中心有限公司前董事兼股東，則被判囚3年。二人早前經審訊後被裁定一項串謀犯藉公職作出不當行為罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》。郭超群另被裁定一項藉公職作出不當行為罪名成立。
兒子德信學校的舊生
首被告郭超群聲稱已離婚，育有19歲的女兒，任職教育行政人員，其後成為校長，曾獲行政長官嘉許卓越教學獎。至於次被告彭詠嫺現年49歲，中五學歷，與前夫已離婚，育有21歲兒子。案發時彭詠嫺的兒子是德信學校的舊生，因而結識郭超群。彭於2017年6月中在德信學校附近開設勤舍學習中心，為學生預備學校考試，其大部分學生均來自德信。
向補習社投資42萬元
廉署調查發現，郭於2017年7月底將42萬元的款項轉賬予彭，用以營運「勤舍」，卻沒有向校方申報，並於兩個學年內多次將試卷電子複本交予彭，當中涉及各級核心科目試卷。其後，教育局接獲投訴指郭與「勤舍」有關連，「勤舍」的習作內容與德信的試卷內容十分相似，惟郭聲稱自己與「勤舍」無關連。法官在判刑時斥責郭超群為一己私利而處心積累犯案，批評兩名被告不誠實並嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，不接納兩名被告的求情因素，對兩人的刑期不予扣減。
兩人會外出旅遊一同過夜
法官質疑兩人會外出旅遊，郭的八達通卡可以進入彭的住所，兩人會一同過夜，彭亦會為郭洗衣物。郭承認與妻子的關係疏離，故從彭身上得到慰藉，法官認為以上足以證明兩人有婚外情。另外，當郭透過Whatsapp傳送試卷時，彭不但沒有顯得驚訝，反而稱讚「很好」及「好幸福有你」。