熱門搜尋:
江旻憓 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-03 18:44:25

德信前校長向情婦補習社洩試題判囚4年3個月　情婦判囚3年

分享：
2022區域法院01_2_0.jpg

德信前校長向情婦補習社洩試題判囚4年3個月，情婦判囚3年。(資料圖片)

一名政府資助小學前校長隱瞞出資協助密友在學校附近開設補習社，並在學校考試及測驗前向對方洩露機密試題，二人早前被廉政公署控以串謀藉公職作出不當行為罪，今日(3)在區域法院分別被判入獄43個月及3年。

被告郭超群(53)，德信學校前校長，被判入獄43個月；彭詠嫺(48歲)，勤舍學習中心有限公司前董事兼股東，則被判囚3年。二人早前經審訊後被裁定一項串謀犯藉公職作出不當行為罪名成立，違反普通法及《刑事罪行條例》。郭超群另被裁定一項藉公職作出不當行為罪名成立。

adblk5

兒子德信學校的舊生

首被告郭超群聲稱已離婚，育有19歲的女兒，任職教育行政人員，其後成為校長，曾獲行政長官嘉許卓越教學獎。至於次被告彭詠嫺現年49歲，中五學歷，與前夫已離婚，育有21歲兒子。案發時彭詠嫺的兒子是德信學校的舊生，因而結識郭超群。彭於20176月中在德信學校附近開設勤舍學習中心，為學生預備學校考試，其大部分學生均來自德信。

向補習社投資42萬元

廉署調查發現，郭於20177月底將42萬元的款項轉賬予彭，用以營運「勤舍」，卻沒有向校方申報，並於兩個學年內多次將試卷電子複本交予彭，當中涉及各級核心科目試卷。其後，教育局接獲投訴指郭與「勤舍」有關連，「勤舍」的習作內容與德信的試卷內容十分相似，惟郭聲稱自己與「勤舍」無關連。法官在判刑時斥責郭超群為一己私利而處心積累犯案，批評兩名被告不誠實並嚴重違反誠信，打擊公眾對考試制度的信心，不接納兩名被告的求情因素，對兩人的刑期不予扣減。

兩人會外出旅遊一同過夜

法官質疑兩人會外出旅遊，郭的八達通卡可以進入彭的住所，兩人會一同過夜，彭亦會為郭洗衣物。郭承認與妻子的關係疏離，故從彭身上得到慰藉，法官認為以上足以證明兩人有婚外情。另外，當郭透過Whatsapp傳送試卷時，彭不但沒有顯得驚訝，反而稱讚「很好」及「好幸福有你」。

外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌 外遇出軌｜10個極可疑用手機習慣或揭伴侶出軌

追蹤am730 Google News