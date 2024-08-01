心臟功能僅餘兩成急須換心 五旬漢僅盼行得返出嚟已好開心

五旬男子陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，左、右心室植入輔助裝置，醫生評估其心臟功能只餘20%，目前於同血型及體型病人中位列移植名單首位。醫管局呼籲市民捐出離世親人的心臟，同時亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。陳偉豪對能否獲有心人捐出心臟，亦坦言不敢抱有甚麼期望︰「是我的命運」，目前只盼可出院便已很開心。 10歲確診肥厚型心肌症 病人陳偉豪血型O+，體重71.6公斤，身高168厘米。他10歲時確診肥厚型心肌症，在2004年因心律不正需要植入心臟除顫器。於2018年因間歇出現心臟衰竭，於葛量洪醫院植入心臟再同步治療裝置，同時被納入心臟移植輪候名單。至今年6月於葛量洪醫院覆診，因心臟衰竭情況持續嚴重，曾出現氣促、胃口轉差等，須留院及接受藥物治療。

病人被評估藥物治療成效欠佳，其後轉至瑪麗醫院留醫，並先後在其左右心室植入輔助裝置，代替心臟功能，但存在血塊積聚及感染等併發風險。醫院指，心臟移植屬唯一根治方案，於7月24日評估，其心臟功能只餘20%，急須與時間競賽，及早接受心臟移植。



瑪麗醫院

陳偉豪親自錄音呼籲，希望有心人能捐出離世親屬的心臟。他指，與太太的生活簡單，以前經常一起吃飯，放假則到商場逛街、吃飯，哽咽指「以前呢啲好似好輕而易舉嘅嘢，依家睇嚟，都唔能夠再做落去……」