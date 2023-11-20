怕表現脆弱驚尷尬少求助 逾三成男性陷中度及嚴重精神風險

精神健康是不容忽視的課題，而社會的性別定型使部分男士避諱求助。香港心理衞生會以問卷形式訪問1,837名男士，了解其精神健康狀況，發現逾三成受訪者可定義為中度及嚴重精神風險人士，以年齡劃分就顯示35至54歲組別的中年受訪者較需要關注。

機構趁昨日「國際男士日」公布調查，結果亦反映男士受限於刻板印象和服務宣傳不足，往往沒有足夠動機和知識求助，直至情況惡化，甚至到無法收拾的地步。逾六成受訪者均表示，不會向社福機構或專業人士求助，原因包括認為求助會被人看不起、屬脆弱的表現、覺得尷尬等，部分人只會在情況已很嚴重、不想變得更糟下，才會主動求助。

35歲已婚男士Eric現正參與由心理衞生會推出的賽馬會「再闖男天」計劃，接受個案輔導服務和接納與承諾治療小組，他透過輔導開始更留意自己身體的警告信號，而參與前就常因為工作不如意和壓力，使身體容易繃緊、心跳加快和專注力不足等，十分影響其家庭與生活。

推男士專屬App預約輔導

香港心理衞生會臨床心理學家李嘉欣指，35至54歲的男士面對較多人生轉變，如工作環境改變、婚姻轉變、養育小朋友等，使其情緒更容易牽動。機構指，「再闖男天」計劃開始至今已有49人接受輔導，當中12%在接受服務前3個月內曾想過自殺。有見及此，機構上月推出電話應用程式「Men's Space」，讓男士預約社工或臨床心理學家進行網上輔導，盼提供更全面協助。