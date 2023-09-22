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2023-09-22 17:17:54

恒地向博愛醫院捐出屯門10萬呎土地　興建全港最大型安老院舍

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恒地向博愛醫院捐出屯門10萬呎土地　興建全港最大型安老院舍

恒地向博愛醫院捐出屯門10萬呎土地　興建全港最大型安老院舍

隨著人口老齡化，安老院舍服務需求與日俱增，恒基兆業地產向博愛醫院捐出 一幅位於屯門藍地福亨村路的10萬呎土地，興建全港最大型安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，提供1,434個護理及護養宿位。項目上蓋工程預計於2026年完成，並於2027年投入運作。

院舍分別設有護理大樓及護養大樓，為健康欠佳、身體殘疾、認知能力稍為欠佳或未能自我照顧起居的長者，提供起居住宿照顧、膳食、基本醫療及護理服務。此外，設計具備大型綠化園林、天台花園及各類型活動空間，以增加長者的社交康樂，促進人際關係，保持其身心健康。未來院舍亦會提供全方位服務，包括牙醫、中醫、配藥中心及物理治療室等，讓住宿院友毋須外出，已能得到一站式的診療及護理照顧。

恒地向博愛醫院捐出屯門10萬呎土地　興建全港最大型安老院舍

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孫玉菡：相信可用「香港人速度」完成項目

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府強調「政、商、民」合作，這個院舍項目正正是典範。院舍由規劃、建造到落成，需要經過一段長時間，相信大家一定可以發揮香港人的拼勁，以香港人的速度完成這個能讓長者安度晚年的院舍。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，捐出土地興建安老院舍，希望能夠幫助多年來為香港打拼和貢獻的長者，可以有豐盛和舒適的生活，安享晚年。他表示很高興項目踏入新的里程碑，期望項目落成後，可以讓所有入住的長者繼續保持活力和身心健康。博愛醫院董事局主席陳首銘則表示，博愛醫院能進一步構建「老有所屬，老有所為」的服務，實踐共融社會，全賴政府與社會各界的支持，協力為民紓困，為社區支援帶來新景貌。

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