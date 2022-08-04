恒基地產聯乘Espresso Alchemy推慈善限定咖啡 一半收益撥捐綠色力量

不少港人每日一杯咖啡，恒基兆業地產集團藉品牌形象邁向「綠色」，鼓勵市民飲咖啡同時幫助環境，首度聯乘注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy，即日起至8月21日，於Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店推出一系列期間限定的慈善精品咖啡，宣揚綠色生活同時把一半收益撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，支持本地環境教育及可持續發展理念。
參與合作的Espresso Alchemy挑選了兩種來自埃塞俄比亞和巴西，由單一生產商生產的可持續咖啡豆，獨家調配一系列#HLDxALCHEMY期間限定慈善精品咖啡，兩種咖啡都是在致力於保護當地生態和支持當地社區的農業系統中生產，確保可持續性。限定咖啡特別為夏季打造獨特而清爽口味，獨家調配咖啡豆，具有花香，帶有甜杏仁和柑橘的味道，然後是紅葡萄的餘味，清新口感既為盛夏之完美配搭；也讓咖啡愛好者品嚐高質咖啡同時實踐永續生活。
期間限定冷萃咖啡售價為68元，喜愛自己沖泡的可也選購獨家調配咖啡掛耳包(10包/188元)、獨家調配咖啡豆(200克/156元；可加98元優惠價購買聰明濾杯)，亦可選購#HLDXALCHEMY限量慈善套裝(388元)，內含恒基與Espresso Alchemy聯乘的咖啡掛耳包2盒及恒基別注隨行杯；別注隨行杯以清新活力的綠色為主調，鼓勵大家以隨行杯代替即棄咖啡杯，支持永續生活。款項將撥捐與專注環境教育的「綠色力量」，以支持推動生態保育、増強環保意識的相關活動，提升香港人對環境保育及可持續發展的意識。
為鼓勵市民進一步實踐綠色生活，買家即日起至8月21日期間，手持#HLDxALCHEMY獨家調配慈善精品咖啡系列打卡和上傳一張創意照片到Instagram，紀錄屬於自己的綠色生活，支持可持續生活及為綠色力量籌款，更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。
參加方法：
- 將帳號設為公開
- 追蹤 @hendersonlandhk和 @espressoalchemy
- 運用創意分享 #HLDxALCHEMY聯乘咖啡產品的相片
- 在2022年8月21日前，上傳照片到Instagram或限時動態時標註@hendersonlandhk 和 @espressoalchemy ，標籤#Hendersonlandhk #RealisingYourGreenLifestyle #HLDxALCHEMY #GreenPower
恒基地產為更新品牌形象，邁向清新及關顧地球等，策動Realising Your Green Lifestyle活動，恒基兆業地產集團主席李家誠表示，恒基地產一直銳意創新，勇於嘗試，透過不同的建築項目及創意活動，實現品牌及大家的想像。今次的Realising Your Green Lifestyle咖啡推廣活動，將於社區實踐集團可持續發展策略G.I.V.E.當中的「環保為地球Green for Planet」和「誠心為社區Endeavour for Community」，構建優質社區的核心價值，與大家同步前行。