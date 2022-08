恒基地產聯乘Espresso Alchemy推慈善限定咖啡 一半收益撥捐綠色力量

為鼓勵市民進一步實踐綠色生活,買家即日起至8月21日期間,手持#HLDxALCHEMY獨家調配慈善精品咖啡系列打卡和上傳一張創意照片到Instagram,紀錄屬於自己的綠色生活,支持可持續生活及為綠色力量籌款,更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。

參加方法:

將帳號設為公開 追蹤 @hendersonlandhk和 @espressoalchemy 運用創意分享 #HLDxALCHEMY聯乘咖啡產品的相片 在2022年8月21日前,上傳照片到Instagram或限時動態時標註@hendersonlandhk 和 @espressoalchemy ,標籤#Hendersonlandhk #RealisingYourGreenLifestyle #HLDxALCHEMY #GreenPower

恒基地產為更新品牌形象,邁向清新及關顧地球等,策動Realising Your Green Lifestyle活動,恒基兆業地產集團主席李家誠表示,恒基地產一直銳意創新,勇於嘗試,透過不同的建築項目及創意活動,實現品牌及大家的想像。今次的Realising Your Green Lifestyle咖啡推廣活動,將於社區實踐集團可持續發展策略G.I.V.E.當中的「環保為地球Green for Planet」和「誠心為社區Endeavour for Community」,構建優質社區的核心價值,與大家同步前行。