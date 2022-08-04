恒基地產聯乘Espresso Alchemy推慈善限定咖啡 一半收益撥捐綠色力量

不少港人每日一杯咖啡，恒基兆業地產集團藉品牌形象邁向「綠色」，鼓勵市民飲咖啡同時幫助環境，首度聯乘注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy，即日起至8月21日，於Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店推出一系列期間限定的慈善精品咖啡，宣揚綠色生活同時把一半收益撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，支持本地環境教育及可持續發展理念。

參與合作的Espresso Alchemy挑選了兩種來自埃塞俄比亞和巴西，由單一生產商生產的可持續咖啡豆，獨家調配一系列#HLDxALCHEMY期間限定慈善精品咖啡，兩種咖啡都是在致力於保護當地生態和支持當地社區的農業系統中生產，確保可持續性。限定咖啡特別為夏季打造獨特而清爽口味，獨家調配咖啡豆，具有花香，帶有甜杏仁和柑橘的味道，然後是紅葡萄的餘味，清新口感既為盛夏之完美配搭；也讓咖啡愛好者品嚐高質咖啡同時實踐永續生活。