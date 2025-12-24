恒基物管與警方首度攜手 推出《ESG「毛」窮無盡 x 防騙》聖誕節

恒基物業管理部秉承恒基集團實踐「G.I.V.E.」，即G-環保為地球、I-創新為未來、V-關愛為人群以及E-誠心為社區，繼2022年《聖誕「膠」享樂》、2023年《ESG無得「書」聖誕》及2024年《ESG「鋁」創高峰》，分別以膠樽、書本和鋁罐製作聖誕樹裝飾轄下屋苑，並隆重舉行全線屋苑同步亮燈，廣獲好評。2025年，恒基物管部繼續創新，推出《ESG「毛」窮無盡》，運用毛公仔製作聖誕樹，更首度與警務處公共關係部合作，製作防騙吉祥物「提子」聖誕樹，推廣可持續發展理念之餘，更向社會各界宣揚防騙意識。

恒基物業管理部早於2025年5月已啟動毛公仔回收計劃，獲得旗下屋苑業戶踴躍響應，收集超過2萬只二手毛公仔。在環保基礎下，進一步擴大ESG聖誕意念，首度與警務處公共關係部合作，利用超過6,000只「提子」公仔及二手毛公仔，發揮創意，製作約300棵「ESG毛窮無盡 x 防騙」公仔聖誕樹，包括二手公仔樹、「提子」樹以及「混合式」，各具特色。物管部期望透過這次合作，與警方推廣可持續發展理念，同時向業戶及公眾傳遞防騙信息。業戶欣賞「提子聖誕樹」之餘，更於屋苑大門貼上 「提子」造型聖誕門貼，令社區市民加深防騙意識。

此外，屋苑管理團隊亦參加由春蕾計劃基金義工教授的編織班，親手為毛公仔聖誕樹鉤織聖誕帽、圍巾及聖誕裝飾，增添節日氣氛。部份二手毛公仔經消毒處理後，由春蕾計劃基金於聖誕節期間捐予大埔宏福苑附近的大埔救主堂幼稚園學童，深化活動意義。聖誕節過後，毛公仔將全數轉贈予有需要人士。同時亦會加強「提子」宣 傳，推出一系列互動遊戲並送贈「提子」給業戶。

《 ESG「毛」窮無盡 X 防騙》聖誕活動 恒基物管部於2025年12月23日在Belgravia Place 舉行聖誕活動，恒基兆業執行董事孫國林在活動致詞提及，堅持連續4年舉辦一次比一次精彩的活動極具挑戰，然而，物管部同寅迎難而上，每年用不同主題的回收物呼籲業戶過綠色節日，提升業戶環保意識，今年更與警方合作提醒市民時刻提防受騙，將ESG聖誕理念推向更深層次，值得欣賞。