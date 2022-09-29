恒指下半年插逾兩成 估值10年最殘

環球股匯債顯著波動，繼英鎊後，人民幣亦創歷史新低，港股持續尋底，恒生指數昨一度瀉676點，低見17,184點，收市仍挫609點或3.4%，報17,250點，再見逾11年新低，市值單日蒸發逾1萬億元。73隻藍籌幾乎全軍覆沒，滙豐控股(005)成跌市火車頭，一度失守40元關見39.8元，全日收報40元，重挫2.45元或5.8%，一隻拖垮恒指80點。恒指下半年累瀉21%，估值見10年低。

國企股指數報5,958點，瀉191點或3.1%，恒生科技指數跌141點或3.8%，報3,526點，主板成交逾1,087億元，沽空額按日急升22%，至238.5億元，沽空比率近22%，逼近歷史高。

人民幣破底 離岸價穿7.26關

人民幣失守多個關口，跌破7.2關，離岸價最低報7.2674創歷史新低，在岸價曾報7.2505亦見2008年初以來最弱。持重美元負債的內房集體下瀉，碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)重挫12.9%及11.8%，為兩大跌幅藍籌；旭輝控股(884)跌32.3%；富力地產(2777)及合景泰富(1813)跌約一成。

英鎊疲弱，於英國有資產的股份亦未止瀉，渣打集團(2888)再跌5.7%，收47.15元；長和系跌幅介乎4%至6.6%。ATMXJ全線下滑，5股共拖低恒指170點，其中阿里巴巴(9988)跌4.1%，京東集團(9618)瀉5.6%。

滙豐大削恒指目標4700點

滙豐環球研究將恒指年底目標價由23,810點，削4,700點降至19,110點，因受經濟復甦疲弱等拖累；明年底料見22,470點，國指今年目標減23%至6,510點，維持「增持」評級。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，恒指預測市盈率僅9.8倍，近10年低，但美國聯儲局將續大幅加息壓通脹，環球市場將受壓，恒指續尋底，或見16,500點至17,000點。

但因美股估值偏高，或有資金由美股調至港股，加上憧憬內地封鎖措施放寬，經濟逐漸恢復，恒指明年有機會反彈。