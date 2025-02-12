情人節2025｜逾3成港人未計劃節目 最驚收到伴侶呢兩種禮物

周五（14日）是情人節，不少戀人預備禮物送給伴侶。有交友約會公司對情人節送禮及消費模式進行調查，結果發現逾3成港人未計劃情人節節目，亦有近3成受訪者稱無計劃送禮物。
外遊情況較去年呈上升趨勢
交友約會公司香港婚活於1月13日至2月4日透過電話、活動講座及網上問卷方式進行調查，訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。調查顯示，今年情人節，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士選擇行街購物，對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。亦有38%男士及31%女士指情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。調查亦顯示，今年男士21%稱會北上旅遊，16%會到海外旅遊，而女士方面分別有21%（北上旅遊）及22%（海外旅遊），外遊情況較去年呈上升趨勢。
禮物方面，男士最想收到的情人節禮物是數碼電子產品，佔38%。女士方面最想收到的禮物是手錶或珠寶首飾佔51%。在最不想收到禮物方面，47%男士表示最不想收樂園入場劵，其次為花佔43%。女士最不想收到文儀用具佔46%，公仔/玩具/模型佔37%，亦有47%男士及28%女士指沒有想過收禮物。
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消費較謹慎
調查亦顯示，港人在情人節禮物花費上較謹慎，36%男士及30%女士預計會用1,001元至5,000元買禮物，今年男士不想花錢有8%，較上年的5%高出3%。亦有近兩成半港人不想伴侶花錢慶祝情人節，男士不想伴侶花錢佔27%，而女士則佔24%，比例較去年有所上升。而今年港人較上年願意在餐飲上花費，有72%男士及76%女士會與伴侶外出用餐；有40%男士及42%女士料會用1001元至2000元，有34%男士及32%女士稱501至1000元。
越來越多女性主動策劃節目
香港婚活指，情侶可嘗試一些新體驗，例如一起參加DIY工作坊、蛋糕工作坊、桌上遊戲等，增加相處時間和新鮮感。隨著社會觀念轉變，現在越來越多的女性會主動策劃情人節節目，在禮物購買上也更加積極，雙方共同參與、共同付出的情況越來越普遍。若選擇在家慶祝，亦要多花心思佈置家居及為伴侶炮製情人節晚餐，或一起製作情人節大餐，增進雙方感情。此外，坊間餐廳推出不同情人節套餐優惠，也可外賣美食回家，享受二人世界。