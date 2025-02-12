情人節2025｜逾3成港人未計劃節目 最驚收到伴侶呢兩種禮物

周五（14日）是情人節，不少戀人預備禮物送給伴侶。有交友約會公司對情人節送禮及消費模式進行調查，結果發現逾3成港人未計劃情人節節目，亦有近3成受訪者稱無計劃送禮物。

外遊情況較去年呈上升趨勢

交友約會公司香港婚活於1月13日至2月4日透過電話、活動講座及網上問卷方式進行調查，訪問461名香港情侶及夫婦，了解他們在情人節，向心儀對象送禮及消費模式的取向及原因。調查顯示，今年情人節，48%男士表示會在家中慶祝，51%女士表示會睇戲，41%男士及38%女士選擇行街購物，對比2024年慶祝方式，百分比有所遞減。亦有38%男士及31%女士指情人節沒有計劃節目，數字與去年相若。調查亦顯示，今年男士21%稱會北上旅遊，16%會到海外旅遊，而女士方面分別有21%（北上旅遊）及22%（海外旅遊），外遊情況較去年呈上升趨勢。