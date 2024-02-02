惡煞闖食肆襲3男波及鄰桌4歲女童　警拘4男1女(更新)

【2月2日更新】 警方1月31日凌晨接獲報案，指尖沙咀金巴利道一食肆內有人打架。人員接報到場，發現3名年齡介乎19歲至26歲本地男子，以及1名4歲內地女童分別頭、手及臉受傷，清醒分別被送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。油尖警區反三合會行動組人員接手調查案件，經深入調查及情報分析，於1月31日至今日(2日)在葵涌、屯門、荃灣及上水區拘捕4名年齡介乎30歲至37歲本地男子，以及一名20歲本地女子，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」。調查顯示，被捕人當日懷疑使用棍狀電筒，以及該食肆的膠凳及膠板等硬物襲擊該3名受害男子，其間該名4歲女童亦意外受傷。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方絕不容忍任何嚴重暴力行為，警方重申絕不容忍涉及三合會的非法活動，警方會繼續不遺餘力，以情報主導的行動全力打擊三合會社團，並會繼續加強執法行動打擊相關犯罪活動。

【1月31日更新】尖沙咀發生襲擊案，4人受傷，包括一名4歲女童。警方表示，凌晨0時12分，有大約10名年齡介乎20至40歲男子衝入金巴利道和柯士甸路交界一間食肆，持硬物襲擊3名男子，其間鄰桌1名女童被誤傷，兇徒隨後分乘兩輛車離開，3名男傷者年齡介乎19至26歲，額頭和手肘受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，女童則送往廣華醫院治理，案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，近由油尖警區刑事調查隊跟進。