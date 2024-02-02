熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-02 19:05:00

惡煞闖食肆襲3男波及鄰桌4歲女童　警拘4男1女(更新)

分享：
尖沙咀惡煞闖食肆襲3男，波及鄰桌4歲女童。(網上截圖)

尖沙咀惡煞闖食肆襲3男，波及鄰桌4歲女童。(網上截圖)

【2月2日更新】警方1月31日凌晨接獲報案，指尖沙咀金巴利道一食肆內有人打架。人員接報到場，發現3名年齡介乎19歲至26歲本地男子，以及1名4歲內地女童分別頭、手及臉受傷，清醒分別被送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。油尖警區反三合會行動組人員接手調查案件，經深入調查及情報分析，於1月31日至今日(2日)在葵涌、屯門、荃灣及上水區拘捕4名年齡介乎30歲至37歲本地男子，以及一名20歲本地女子，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害(AOABH)」。調查顯示，被捕人當日懷疑使用棍狀電筒，以及該食肆的膠凳及膠板等硬物襲擊該3名受害男子，其間該名4歲女童亦意外受傷。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方絕不容忍任何嚴重暴力行為，警方重申絕不容忍涉及三合會的非法活動，警方會繼續不遺餘力，以情報主導的行動全力打擊三合會社團，並會繼續加強執法行動打擊相關犯罪活動。

【1月31日更新】尖沙咀發生襲擊案，4人受傷，包括一名4歲女童。警方表示，凌晨012分，有大約10名年齡介乎2040歲男子衝入金巴利道和柯士甸路交界一間食肆，持硬物襲擊3名男子，其間鄰桌1名女童被誤傷，兇徒隨後分乘兩輛車離開，3名男傷者年齡介乎1926歲，額頭和手肘受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理，女童則送往廣華醫院治理，案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，近由油尖警區刑事調查隊跟進。

Ad Block

網上流傳其中3名惡煞行兇過程，其中一名身穿白色外套惡煞手持硬物襲擊其中一名男食客，打至手袖染有傷者血漬，另外兩名惡煞分別持膠盆及膠櫈襲擊另外兩人，3男食客寡不敵眾被打傷淌血。

另外兩名惡煞分別持膠盆及膠櫈襲擊另外兩人。(網上截圖) 一名身穿白色外套惡煞手持硬物襲擊其中一名男食客，打至手袖染有傷者血漬。(網上截圖)

11男疑睇熱鬧叫囂被捕 據指與案件無關

據指，事發前3名男子正在食肆消夜，兩輛私家車突駛至門外，車內一大班人衝入食肆向3人施襲，波及鄰枱一名4歲內地女童，她受傷流血，由救護車清醒送往廣華醫院治理，3名成年傷者則清醒送往伊利沙伯醫院治理。警方反黑組探員接報在現場一帶兜截，11人在案發現場附近「睇熱鬧」及叫囂，他們涉嫌「非法集結」罪名截停和拘捕，初步調查顯被捕人與事件無關。

Ad Block
垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受