意大利開瓶器包裹內藏K仔 海關拘31歲男子檢280萬元毒品

海關破獲兩宗空運包裹販毒案。

上周二（11日），海關人員在香港國際機場，根據風險管理原則，揀選查驗兩個由意大利抵港，報稱為開瓶器的空運集運包裹，發現內裏各有12盒開瓶器，但每盒的封口位置均相當參差，因此起疑。海關隨即利用X光掃描系統和離子掃描分析儀等，對貨物進行深入分析， 最終成功在24盒開瓶器包裝中，發現共重約6公斤的懷疑氯胺酮，市值超過280萬港元。

一名31歲男子被捕

海關毒品調查科接手調查後，昨日（17日）展開監控派遞行動，在葵涌一個工業大廈以涉嫌觸犯《危險藥物條例》拘捕一名31歲收貨男子，他報稱任職裝修工人。其後在他的車上和身上，分別檢獲34克分裝在34個透明密實袋的懷疑氯胺酮，以及8克分裝在7個透明密實袋的懷疑冰毒。海關相信，被捕男子是意圖分裝毒品後，分銷到不同場所。他將於明日（19日）於西九龍裁判法院提堂。