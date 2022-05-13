感被冒犯｜逾一成人遭網絡或職場性騷擾 18至34歲年輕女性重災區

友儕或同事之間，傳送一些不雅照片或講性笑話，令對方感被冒犯，已構成性騷擾。平機會公布去年全港性騷擾調查，約17.8%受訪者表示在受訪前兩年內，曾遭網絡性騷擾，男受害人比女性多；11.8%人曾遇職場性騷擾，並以女生佔多。而年齡介乎18至34歲的年輕女性中，每五名便有一人在職場或網絡上遭遇性騷擾。

平機會在去年3至6月期間，訪問5,027名18至64歲人士(包括外傭)，分別有3,928人在受訪前兩年在香港工作，4,698人曾用互聯網。每名受訪者被要求在提供的16個情境中，評估有關情境是否構成性騷擾，以制定「性騷擾認知指數」，今次調查整體受訪者取得80.26的平均分(100分滿分)，反映港人對性騷擾認知程度頗高。但男性受訪者的得分明顯較女性受訪者低(男性：77.11；女性：82.74)。

男性遇網上性騷擾較女性多

調查發現，17.8%人曾在網上遭性騷擾；當中男性(18.3%)較女性(17.3%)多。常見形式收到感被冒犯東西包括︰不雅照片或影片(55.8%)；有性含意的訊息(47.1%)；以及涉性言語或性笑話(26.7%)。

11.8%受訪者表示在調查前24個月內遭職場性騷擾。當中女受害人高於男性(女性：14.6%；男性：8.8%)。行為包括「有人在我面前與其他人說有關性的話題或笑話」(61.5%)和「騷擾者直接對他/她作出令人反感與性有關的言論和笑話」(37.9%)。

騷擾者與受害人的關係，兩性間有明顯分別。受害女性遇職場性騷擾(30.5%)，多被較高職級或擁有較大權力的人士，包括僱主、直屬上司，以及職級較受害人高的同事，至於男性受害人，五成遭同一職級同事，甚至較低級同事性騷擾。

兩成半暑期工實習生遭職場性騷擾

年齡方面，不分性別愈年輕便愈可能遭性騷擾，介乎18至34歲的年輕女性屬「重災區」，均超出兩成。若以合約類型劃分，當中暑期工及實習生，分別均有兩成半遭職場性騷擾。以行業劃分，則以住宿及膳食服務業最多(16.5%)，其次為地產、專業及商用服務業(14.9%)。

平機會行政總監(營運)朱崇文表示，是次調查顯示，不論性別和年齡，性騷擾的情況普遍。18至34歲的年輕女性無論在網絡或職場都較容易遭受性騷擾。調查顯示，權力較小的人士，尤其是年輕女性及任臨時或短期工作的人士，有較大機會在工作時遭受性騷擾。

平機會建議，僱主應制定清晰的企業反性騷擾政策，鼓勵僱員勇敢發聲；建立有效的投訴處理機制；採取紀律或適當行動；適時採取改善措施；以及定期為員工提供加強反性騷擾認知的培訓。