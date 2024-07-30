慈雲山情殺案｜43歲男子被控謀殺 今九龍城裁判法院提堂

慈雲山日前發生一宗謀殺案，一名46歲女子被發現倒斃家中床上，其43歲工程師男朋友涉嫌與謀殺案有關，警方周日（28日）以涉嫌謀殺將他拘捕，今日（30日）落案暫控他一項謀殺罪。案件已於今日下午在九龍城裁判法院提堂。暫毋須答辯，裁判官將案押後至9月24日再訊，以待警方進一步調查，被告還柙候訊。
被告温梓汶，報稱工程師，被控於2024年7月23日在香港九龍慈雲山毓華里1號至23號華基大樓一單位謀殺吳麗萍。
46歲女子疑遭勒死
事發於周六（27日）晚上6時45分，46歲姓吳女子失蹤多日，其43歲姓溫男朋友，上周六（27日）向女方公司稱女友自上周三開始失聯，公司遂聯繫其兄長。同日下午，女方家人到慈雲山毓華里1號華基大廈尋人，惟無人應門，於是找鎖匠開門，入屋後驚見女事主倒臥床上，已出現屍斑，頭部及頸部有可疑傷勢，於是報案。警方接報後到場，由於死者的臉上出現異常瘀傷，將案件列作「謀殺」，黃大仙重案組接手調查，並懷疑事件與事主男友有關，以涉嫌「謀殺」拘捕一名43歲姓溫男子，他報稱為一名工程師，於警誡下承認因感情問題勒死死者。
二人感情問題或涉及第3者
據悉，任職文員的女事主與姓溫男友拍拖一年，二人為同事，相識10年，最近1年發展為情侶，過往關係正常，相信二人感情問題有機會涉及第3者。消息指，女事主曾結婚後離異，並無子女；而溫男則已婚，育有子女，另有居所。