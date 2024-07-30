慈雲山情殺案｜43歲男子被控謀殺 今九龍城裁判法院提堂

慈雲山日前發生一宗謀殺案，一名46歲女子被發現倒斃家中床上，其43歲工程師男朋友涉嫌與謀殺案有關，警方周日（28日）以涉嫌謀殺將他拘捕，今日（30日）落案暫控他一項謀殺罪。案件已於今日下午在九龍城裁判法院提堂。暫毋須答辯，裁判官將案押後至9月24日再訊，以待警方進一步調查，被告還柙候訊。

被告温梓汶，報稱工程師，被控於2024年7月23日在香港九龍慈雲山毓華里1號至23號華基大樓一單位謀殺吳麗萍。