慢病共治計劃｜醫衞局11月推出計劃　在資助下可由家庭醫生篩查

醫衞局11月推出慢性疾病共治計劃 在資助下可由家庭醫生篩查

醫務衞生局公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情，將於11月中推出計劃，為期3年。合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。 計劃分為篩查及治療兩個階段，所有45歲或以上、且未有已知的糖尿病或高血壓病歷的市民均符合參加資格。市民在登記成為地區康健中心或地區康健站會員、並同意使用醫健通後，會獲協助配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者則須支付120元。

由家庭醫生釐定參加者支付的治療診症費 若參加者被診斷為血糖偏高、患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助可自行選定家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的金額則由家庭醫生自行釐定，政府建議參加者需支付的診症費為每次150元。政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者無須支付任何藥費。該名單現時涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物。 醫衞局副秘書長李力綱形容，計劃是香港幾十年來推動基層醫療發展的重大突破，局方早前向業界介紹計劃時，已有數以百計的家庭醫生表示樂意參與計劃。而自8月29日正式發出邀請以來已有逾200名醫生登記參與，未來會繼續大力招募家庭醫生。