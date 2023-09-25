熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-25 16:10:02

慢病共治計劃｜醫衞局11月推出計劃　在資助下可由家庭醫生篩查

分享：
醫衞局11月推出慢性疾病共治計劃　在資助下可由家庭醫生篩查

醫衞局11月推出慢性疾病共治計劃　在資助下可由家庭醫生篩查

醫務衞生局公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情，將於11月中推出計劃，為期3年。合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。

計劃分為篩查及治療兩個階段，所有45歲或以上、且未有已知的糖尿病或高血壓病歷的市民均符合參加資格。市民在登記成為地區康健中心或地區康健站會員、並同意使用醫健通後，會獲協助配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。在篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者則須支付120元。

醫衞局11月推出慢性疾病共治計劃　在資助下可由家庭醫生篩查 醫衞局11月推出慢性疾病共治計劃　在資助下可由家庭醫生篩查

由家庭醫生釐定參加者支付的治療診症費

若參加者被診斷為血糖偏高、患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助可自行選定家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的金額則由家庭醫生自行釐定，政府建議參加者需支付的診症費為每次150元。政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者無須支付任何藥費。該名單現時涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物。

醫衞局副秘書長李力綱形容，計劃是香港幾十年來推動基層醫療發展的重大突破，局方早前向業界介紹計劃時，已有數以百計的家庭醫生表示樂意參與計劃。而自8月29日正式發出邀請以來已有逾200名醫生登記參與，未來會繼續大力招募家庭醫生。

Ad Block

參加者及家庭醫生有達標獎勵

策略採購統籌處總監張偉麟指，計劃將為患有糖尿病或高血壓的參加者設達標獎勵，並從參加者進入治療階段後的第2年開始計算，只要參加者達到健康指標，包括定時覆診、完成檢查等，將於下一年首次診症時獲扣減最高150元的費用。家庭醫生方面，若跟進的參加者中有70%在控制血糖及血壓方面達標，便能按達標者的實際資助診症次數、政府診症資助額等所合算的總額，得到該總額的15%作達標獎勵。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受