憂急症室加價或濫殺無辜　林志釉：盧寵茂「腳痕」衝急症例子非常極端

分流機制已有助抵消濫用

林志釉指，公營醫療系統作爲醫療安全網，最大原則是不能令市民因經濟原因而得不到醫療服務，若當局以加價形式去杜絕濫用，或會「濫殺無辜」，需要小心研究。他直指盧寵茂所謂「腳痕」例子屬非常極端的情況，強調急症室的分流機制下，非緊急的病人一般需要輪候較長時間，方能夠「睇醫生」，已有助抵消濫用的可能性，惟仍有人用時間換取相對便宜的服務，反映他們根本無法負擔家庭醫生或其他診所的高昂醫療費用。