憂急症室加價或濫殺無辜　林志釉：盧寵茂「腳痕」衝急症例子非常極端

政府研究檢討近7年沒有加價的急症室收費，醫務衛生局局長盧寵茂說研究急症室收費「可加可減」，當中危殆及危急病人收費可低於現水平的180元，惟次緊急及非緊急病人收費提升至家庭醫生水平，又說從前綫同事得知，有人僅因「腳痕」等理由「衝急症」。病人政策連線主席林志釉回應指，若以加價形式去杜絕急症室濫用情況或會「濫殺無辜」，又認為盧寵茂提出的「腳痕」例子非常極端。
分流機制已有助抵消濫用
林志釉指，公營醫療系統作爲醫療安全網，最大原則是不能令市民因經濟原因而得不到醫療服務，若當局以加價形式去杜絕濫用，或會「濫殺無辜」，需要小心研究。他直指盧寵茂所謂「腳痕」例子屬非常極端的情況，強調急症室的分流機制下，非緊急的病人一般需要輪候較長時間，方能夠「睇醫生」，已有助抵消濫用的可能性，惟仍有人用時間換取相對便宜的服務，反映他們根本無法負擔家庭醫生或其他診所的高昂醫療費用。
醫療衛生界立法會議員林哲玄就質疑急症室研加價的做法令分流護士成為「磨心」，認為不應在分流階段決定病人收費。他解釋，現時分流護士只為病人作基礎檢查，例如量血壓和發燒等，惟不會詳閱病人病歷，然後為病人作初步分流，但若分流護士需在分流時決定病人診症價錢，做法欠公道亦不可取，會引起不少爭議。