憂誤犯非法披露國家秘密罪 鄧炳強：須滿足多個條件

張國鈞和鄧炳強昨在政府總部會見不同團體，包括人大政協、新聞行政人員協會及金融界代表，就23條立法諮詢作解說。有意見擔心今次立法涵蓋的罪行多，會否更易入罪，張國鈞回應指，立法建議絕對不是為了降低入罪門檻，強調在香港法院定罪門檻不會改變，控方必須在毫無合理疑點下，證明被告干犯相關罪行，法庭才會將被告人定罪。

政府就基本法23條立法諮詢會見不同團體作解說。律政司副司長張國鈞聯同身兼「應變反駁隊」隊長的保安局長鄧炳強會後見記者，主動回應坊間質疑並作澄清。鄧炳強指有人傳香港犯法送內地受審，重申本地立法、本地處理，並譴責及反駁假資訊。他又強調要滿足多個條件才算非法披露國家秘密。

他又指，23條立法目標是處理國安法四類罪行以外的行為，如果疑犯的行為構成多於一項罪行，根據守則、案情選擇一項或多於一項罪行檢控，是需要將部分分期或者完全分期執行，舉例賊入入屋涉多項罪行，但不會起訴全部犯下的罪行。他重申，建議新增罪行是為了全面落實基本法23條、人大528決定及香港國安法要求。

就非法披露國家秘密定義，更有意見指討論經濟社會發展或犯法，鄧炳強澄清不會，因法例寫得很清楚，當相關行為出現三個要素才算犯法，第一個是沒有合法權限下披露、第二是相當可能違反國安、第三是相當可能有意圖。