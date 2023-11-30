懲教署立德學院開幕 在囚人士：不欲浪費光陰

新一份施政報告宣布成立立德學院，鼓勵在囚人士持續進修。學院十月底已經開始運作，目前共有75名在囚人士就讀。學院昨日舉行開幕典禮，保安局副局長卓孝業表示，期望學院能讓在囚人士重返校園，增加向上流動的機會。有在囚人表示，入讀學院後，由以往的不知天高地厚，到明白學如逆水行舟，冀修畢課程後將來再進修。

懲教署於本年10月底在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立「立德學院」，為年滿21歲的成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程。馬會慈善信託基金撥款4,300萬港元，設立「賽馬會助更生教育基金」，為在囚人士提供支援。

設室內設計及廣告 共兩個選修科

入讀的在囚人士除了修讀中英數等科目外，亦可選修「室內設計」或「廣告、公關及市場活動策劃」，修畢課程且考試合格後，可獲得相當於DSE五科二級的成績。除了上述科目外，署方亦設體藝項目及國情教育等活動。現時分別有60名男囚友及15名女囚友修讀課程。

現年24的阿勤(化名)，四年前因暴動罪入獄，服刑期間，他深明時間不等人，故希望為自己的未來作打算，因此選擇修讀課程。他選擇修讀室內設計，在課堂中學懂繪畫不同類型的圖畫。阿勤表示，覺得行業有前景，冀將來出獄後可繼續修讀高級文憑課程。阿勤的爸爸表示，自兒子修讀課程後，「人開心了，成熟了」。

懲教署二級校長蕭佩芬表示，在囚人士一般學歷不高，希望課程能為他們重投社會作準備。她又指，獲選入讀者事前需要經歷兩輪嚴格面試，評審團會視乎對方的學習態度、對課程的需要程度等作甄選。