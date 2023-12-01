懲教署立德學院開幕 75人入讀 在囚人士：不欲浪費光陰 冀繼續進修

新一份施政報告宣布成立「立德學院」，鼓勵在囚人士持續進修。學院10月底已經開始運作，目前共有75名在囚人士就讀。學院昨日舉行開幕典禮，保安局副局長卓孝業表示，期望學院能讓在囚人士重返校園，增加向上流動的機會。有在囚人士表示，入讀學院後，由以往的不知天高地厚，到明白學如逆水行舟，冀修畢課程後將來再進修。

懲教署於10月底在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立「立德學院」，為年滿21歲的成年在囚人士提供一年全日制應用教育文憑課程。馬會慈善信託基金撥款4,300萬元，設立「賽馬會助更生教育基金」，為在囚人士提供支援。