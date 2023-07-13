懲教署7人被捕停職 3涉輪姦4涉圍觀自慰

尖沙咀日前發生一宗強姦案，警方經調查後拘捕7名年齡介乎23至38歲懲教人員，當中3人涉嫌輪姦一名醉酒女子，其餘4人則在旁自慰。懲教署指，涉案7人現已被署方勒令停職。
據悉，涉案7人包括1名懲教主任、1名一級懲教助理及5名二級懲教助理。有消息指，女事主去年於蘭桂坊認識一名懲教人員及另一女子。
消息：涉事派對共10人出席
至上周六，事主與該名懲教人員和女友人一同前往尖沙咀美麗都大廈一個大約500呎、有兩間睡房的短期出租單位出席派對，而涉案7名懲教人員亦在場。至翌日凌晨友人離開單位後，事主續與剩餘的7名男子繼續飲酒。
事主派對期間感到頭暈並失去意識後，其中3名分別23歲姓黃、27歲姓鍾及31歲姓麥的二級懲教助理涉嫌輪姦事主，另外數名被捕人，包括一名28歲林姓懲教主任、38歲譚姓一級懲教助理、28歲袁姓二級懲教助理、30歲許姓二級懲教助理，則疑在床邊自慰。事主清醒後發現涉案7名懲教人員已離開單位，並懷疑遭人未經其同意下強行性交，遂離開單位及報案。
懲教署表示，大部分涉案人士駐守赤柱監獄，現已全被署方勒令停職。署方又指，非常重視懲教人員的行為及操守，任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。案件由油尖警區重案組接手調查後拘捕7名懲教人員。