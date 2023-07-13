懲教署7人被捕停職 3涉輪姦4涉圍觀自慰

尖沙咀日前發生一宗強姦案，警方經調查後拘捕7名年齡介乎23至38歲懲教人員，當中3人涉嫌輪姦一名醉酒女子，其餘4人則在旁自慰。懲教署指，涉案7人現已被署方勒令停職。

據悉，涉案7人包括1名懲教主任、1名一級懲教助理及5名二級懲教助理。有消息指，女事主去年於蘭桂坊認識一名懲教人員及另一女子。