成都米芝蓮星級餐廳「成都宴」在中環設旗艦店　品牌首次走出內地

連續兩年榮獲米芝蓮一星的「成都宴」，今日在中環蘭桂坊開設的旗艦店正式開幕，品牌首次走出內地，希望藉香港展示四川飲食文化的精髓，並推廣至世界各地。
「成都宴」是香天下集團旗下品牌並負責香港營運，集團總裁何宇表示，在品牌邁向國際化的過程中，他們曾考慮多個城市，最終選擇落戶香港，因為香港具備有利的地理優勢、多元的餐飲文化，以及作為連接中國內地與國際市場的重要樞紐角色。位於中環的旗艦店將是「成都宴」品牌的全球總部，並成為拓展區內市場和邁向國際的起點。目前，集團正洽談開設第二間分店，並計劃在香港建立國際專業團隊，持續強化品牌實力。
供應多款四川特色菜式
「成都宴」全新旗艦店位於中環蘭桂坊，融合川式和粵式的烹飪技藝與香港的國際都市文化，為食客呈獻高端川菜飲食體驗。餐廳將供應其招牌涼菜、燒味、海鮮、湯品及多款四川特色菜式，既保留品牌一貫的匠心與原創風味，亦根據本地市場口味作出調整。
投資推廣署助理署長劉智元歡迎「成都宴」加入香港充滿活力的餐飲市場。集團選擇香港作為品牌走向國際的重要據點，印證香港是優質品牌拓展全球市場和提升區內影響力的理想跳板，同時豐富香港多元的餐飲文化，鞏固香港作為世界級美食之都的地位。