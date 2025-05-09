成都米芝蓮星級餐廳「成都宴」在中環設旗艦店　品牌首次走出內地

連續兩年榮獲米芝蓮一星的「成都宴」，今日在中環蘭桂坊開設的旗艦店正式開幕，品牌首次走出內地，希望藉香港展示四川飲食文化的精髓，並推廣至世界各地。

「成都宴」是香天下集團旗下品牌並負責香港營運，集團總裁何宇表示，在品牌邁向國際化的過程中，他們曾考慮多個城市，最終選擇落戶香港，因為香港具備有利的地理優勢、多元的餐飲文化，以及作為連接中國內地與國際市場的重要樞紐角色。位於中環的旗艦店將是「成都宴」品牌的全球總部，並成為拓展區內市場和邁向國際的起點。目前，集團正洽談開設第二間分店，並計劃在香港建立國際專業團隊，持續強化品牌實力。