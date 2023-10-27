或修例有序取締違規劏房 黃偉綸：免居民無家可歸

本港不少基層家庭居於劏房，部分劏房居住環境惡劣。新一份施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，花10個月時間作深入調研，並按照4個目標提出建議。出任工作組組長的財政司副司長黃偉綸昨表示，屆時或需要修訂新法例，賦予政府更大權力，取締不符合標準的劏房；又強調並非所有劏房都違規，日後會有序取締，以免居民無家可歸。他指，爭取下周召開首次會議，並於明年8月完成四大範疇的建議，形容時間相當迫切但有信心。

政府即將成立「「解決劏房問題」工作組，就四大目標提出建議，包括為劏房居住環境設定最低標準、針對不合乎最低標準的劏房設定取締方法、防止不合乎最低標準的劏房再增加，以及提出有序的解決方法。

屆時或須凍結登記

政府估計目前11萬戶劏房戶，涉及約20萬人，黃偉綸表示，仍有待工作組訂立標準後，才能估算需要多少劏房需要取締。他表示，或須制訂新法例，令局方有權力取締不符合標準的劏房，而訂立的標準要合理，標準不能太低，但標準太高亦無現實意義；而為了知道全香港有多少不符標準的劏房單位，可能需要凍結登記。

黃偉綸表示，過程中要訂立合理標準，當知悉全港劏房情況後要進行凍結登記，以有效阻止不合標準的新劏房單位出現，而取締工作要有序，亦要有過渡及後續安排。如單位不合標準，或可給予業主時間改動，另外例如當租客已簽約兩年，可待租約完成後當局才取締，強調制定行動時，會充分考慮當中的過渡和後續的安排，以免取締行動導致劏房戶無家可歸。

黃緯倫又表示，解決劏房問題並非一蹴而就的短期事宜，而是需要時間，需要社會各界共識和市民支持，但有決心面對和解決劏房問題。他指，會爭取下周召開首次會議，雖然時間緊迫，但有信心解決「老、大、難」問題。