戰時屋主兩子曾參與抗日情報犧牲 民間促為彌敦道190號洋樓再評級

有85年歷史的尖沙咀彌敦道190號戰前轉角洋樓面臨清拆。有民間保育團隊發現，洋樓除了是少數現存曾被日軍徵用的民間建築物，首任屋主的兩名兒子更借助建築物地利為當時英軍服務團執行情報工作而犧牲。團隊促請政府重新為洋樓評級，改列為一級歷史建築，以作保育。

彌敦道190號現被評為三級歷史建築，去年中傳出該幢洋樓拆卸圖則獲批後，民間保育團隊即開展文物價值評估工作，發現日據時期，該洋樓地面的永青餐室曾被強行徵用作日軍飯堂，當時屋主劉松娣、兩名兒子陳耀南及陳耀芳雖然仍可留居上址，但一家被迫為日軍煮食。陳氏兄弟伺機將住所設反日基地，藉地理優勢於天台觀察附近日軍船隻活動，在屋內製造無線電發報器，向英軍服務團提供情報，惜二人秘密工作最終被日軍發現，一人死於獄中，另一人雖然可出獄，終傷重不治。

團隊指，彌敦道190號建於1932年至1937年間，屬戰前洋樓，亦是目前尖沙咀唯一擁有騎樓柱的戰前洋樓，以及全港僅存三座有多層長廊露台的直角轉角戰前樓宇之一，實屬罕有。而經追查後，更為全港唯一僅存與日佔時期英軍服務團情報行動有直接關連的民間建築。

他們認為，有關史料引證該建築物具有極高的文物價值，因此要求政府重新為洋樓評級，並應被評為一級歷史建築。

古蹟辦：一直與業主商討保育方案

古物古蹟辦事處回覆指，會根據現行的評級制度研究新資料，如有關資料有確實證據支持，並且在評級時未曾被考慮，會將詳細研究結果提交獨立的歷史建築評審小組審閱和討論，並將評審小組的建議提交至古物諮詢委員會，以重新檢視該建築物的歷史建築評級。

古蹟辦又指，發展局文物保育專員辦事處及古蹟辦一直與有關業主商討該歷史建築的「寓保育於發展」方案，並正就方案的細節與業主及相關部門進行商討。當局會繼續與業主溝通，務求妥善保育該歷史建築。