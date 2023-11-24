房協朗然｜一人申請借九成按揭僅62伙可揀　月入少於4.9萬元買三房或需擔保

下周四（30日）接受申請的422伙房協資助出售房屋「朗然」，獲多間銀行等提供九成按揭。《am730》以中原按揭計算機粗略推算，一人申請者若要通過壓力測試借足九成按揭，入息只能負擔62伙；家庭申請者如要借足九成按揭購買48伙三房單位，扣除強積金供款前的入息需達4.9萬元。公屋聯會總幹事招國偉指，未能借足九成的買家或需增付首期或加入擔保人，做法常見。中原按揭董事總經理王美鳳提醒，「朗然」買家須通過壓測，應先計好負擔能力再選樓。 記者︰曾偉龍

一人申請借足九成按揭僅負擔62伙 房協資助出售房屋422伙「朗然」下周四起接受申請，至12月13日截止，項目獲16間銀行或財務機構提供九成按揭。根據申請安排，一人申請者入息上限為3.1萬元（扣除強積金供款前為32,632元），只可選購35伙一房和339伙兩房單位。《am730》透過中原按揭計算機，按利率為4.125%、還款期30年、供款佔入息比例50%粗略計算，一人申請者若要借足九成按揭，其入息水平只能負擔樓價366.2萬元以下單位，即在共374伙中，只能負擔62伙。 48伙三房單位僅容許家庭申請者選購，其中「入場價」為551.9萬元，以上述條件以中原按揭計算機粗略計算，若要借足九成按揭，家庭入息需至少達到46,728元（扣除強積金供款前為49,187元）。參考價單，包括645.6萬元的「樓王」2A座11樓A室在內，「朗然」共有21伙售價高於600萬元，以同樣方法粗略計算，家庭月入需要達到50,799元（扣除強積金供款前為53,473元），才能借足九成按揭。

招國偉指售價高於居屋 須多付首期或加擔保人 公屋聯會總幹事招國偉表示，由於「朗然」交樓質素和配套較房委會居屋為佳，售價亦會較高，但銷售對象一樣，故會出現一些未能承做九成按揭的個案，過往在房協資助出售房屋項目中亦會出現，入息水平未能通過壓力測試的準買家可以選擇支付較多首期，或者做按揭時加入擔保人，形容做法常見，「（房協）綠怡雅苑有700幾萬（元單位），入息（限額）都係（與房委會居屋）相同，私樓買樓亦有類似問題，需要有擔保人」。 對於房協資助出售房屋應否調高入息限額，與居屋申請對象有差別，招國偉認為不合適，調高限額會令申請者混亂，現時做法亦可讓同一批申請者有較多選擇，可以較高的價錢，購買質素較佳的單位。