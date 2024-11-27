房協聯同數碼港持續培育初創企業推動房地產科技發展

香港房屋協會與數碼港成立的全港首個房地產科技共享工作室Smart-Space PropTech，啟用一年半後，首批進駐的13間初創企業已成功開發不同的創新科技產品及方案，並剛於日前舉行成果慶祝典禮，同時迎接第二批合共14間初創企業落戶共享工作室，開展第二期概念驗證計劃。

第一期計劃進行超過 10 次實地測試

首批參與計劃的初創企業代表，在活動上分享過去18個月於房協轄下出租屋邨進行了超過10次實地測試的經驗及成果，同時分享透過計劃獲得數碼港創業指導的點滴，工作坊、商業配對，以至產業對接等，均有助為發展企業、拓展業務及開拓合作打通新賽道。第二期計劃亦隨即展開，新一批共14間初創企業將聚焦研發與物業管理相關的房地產科技產品及創新方案，涵蓋範圍包括協助打擊濫用公屋、提升保安工作效率、促進智慧停車場管理及改善廢物回收等，同樣為期18個月。