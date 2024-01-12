房委會料租住房錄11億赤字　何永賢：研增資助出售房屋比例增收入

政府正全力推進公營房屋建設，公營房屋未來5年建屋量將會大增，房委會近日預料財政儲備會隨著建屋量增加及建築成本上升而大減，若不調整公屋租金，下年度租住房屋運作賬目會有約11.7億元赤字。身兼房委會主席的房屋局局長何永賢接受《大公報》及《文匯報》訪問時指，房委會會致力做好財政平衡，研究調整資助出售房屋比例，以及增加商業設施等，以增加房委會收入。

何永賢說，房委會非常重視自身財政健康，會致力做好財政平衡，「要收的錢就要收，要控制的成本就要控制。」對於有建議房委會可透過增加資助出售房屋比例、增加商業設施，增加收入，改善財政，她表示會著手研究有關建議，坦言增加資助出售房屋比例都是幫助年輕人達成置業願望很重要的一步，若得到社會支持，當局會著力研究，希望毋須用到房屋儲備金。

何永賢預計隨著「組裝合成」建築法在未來的廣泛應用，將有助壓低公營房屋項目造價，又指本屆政府上任時已預計到隨著本港工人老化，請工人越來越難，工程價格會上升，因此不斷開創新方法和科技，包括利用大灣區能力高、規模大的廠房，幫助本港興建房屋等。

另外，她指調整後的第二批「簡約公屋」選址位置更佳，整體節省近60億元成本，冀立法會議員支持通過撥款，雖然政府已覓得土地於未來10年興建41萬個傳統公屋單位，足以應付同期需求，惟主要供應出現在後5年的較後時期，故「簡約公屋」及過渡性房屋仍能發揮作用，而已落成的過渡屋平均入住率逾97%。