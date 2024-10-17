所有物業 所有人士 按揭放寬最高七成 供款入息比上限一律50%

政府取消自2009年以來的樓市緊縮措施。施政報告公布，放寬物業按揭貸款成數上限。住宅物業不論價值、自用與否、是否首置，按揭一律上限七成；非住宅物業包括寫字樓、工商舖和工廈等按揭成數上限、供款與入息比率上限，亦會調整至同樣水平。安排即日生效；包括早前已簽訂臨約，之後才完成按揭申請的樓花，同樣適用。 施政報告提出，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

金管局總裁余偉文表示，今次是因應市場發展作出修訂，將最高按揭成數和「供款與入息比率」上限，回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平；強調銀行體系有充裕的緩衝，應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。又提醒市民作買樓決定時，小心評估風險。 阮國恒：倘樓市又轉熾熱 可再檢討政策 金管局下午隨即交代技術安排，副總裁阮國恒表示，放寬按揭的政策目標，是在銀行有能力管控風險的大前提下，減少置業人士做按揭的摩擦。樓價如何調整並非金管局的政策目標。倘新措施實施後樓市重現熾熱，會檢討政策是否合適。對於放寬非自住物業的供款入息比率，他表示目前違約率已明顯減低，所以有空間可調整。他並透露，今年首8個月，非自用物業佔新造樓宇按揭宗數15%；至於多重按揭佔新造樓宇按揭宗數11%；3,000萬以上物業價值佔新造樓宇按揭宗數2%。



施永青：政府開始明白市場需要正常投資活動 對於政府此等措施，中原集團主席施永青認為對樓市刺激未必很大。他認為今次只是反映政府對樓市認知開始切合實際。過去的措施政府對投資者態度比較苛刻，比如只能獲較低按揭等，目前調整至一視同仁，顯示政府明白市場需要正常投資活動。如果投資者入市意欲不振，會造成社會問題。發展商持貨難以出售，資金未能回籠，自身經營受壓之餘，連帶會影響投地意欲，進而影響港府收入。 樓市刺激作用 難獨立量化 至於新措施對樓市刺激，他認為很難獨立量化。因自9月在美國減息的背景下，樓市已經開始轉活。8月成交宗數只有510宗，但10月目前成交已經迫近1,500宗。他相信，在發展商存貨待售下，樓價在第四季只能輕微上升，但全年平均仍會報跌。明年則有望報升，並追回2024年的跌幅。至於港府允許投資移民買超過5,000萬元以上豪宅，並把其中1,000萬算入投資額內，他認為豪宅成交佔總成交宗數約1%，料提振作用不大。

仲量聯行：對投資者有幫助 仲量聯行香港主席曾煥平指，放寬按揭對投資者或購買第二套住宅的買家最有幫助，在工資欠增長下，置業人士的購買力亦因而增加；可望推高住宅成交量，尤其新盤的交投量，但未能扭轉樓價跌勢。長實(01113)執行董事趙國雄表示，施政報告推出支持樓市措施，令市場更振奮，料可加快投資者入市。 券商富瑞則認為，對發展商是溫和利好，當中有不少豪宅存貨的新地(016)和集中發展豪宅的嘉里建設(683)相對更好。