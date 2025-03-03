打字員涉處理機密不可外判 公務員不裁員部分空缺必須填補

新一份財政預算案提出削減1萬個公務員職位，公務員事務局長楊何蓓茵表示，編制與空缺是兩回事，部分空缺不得不填補，又強調當局不會有裁員計劃，而是透過自然流失減少編制。她並指，現時政府只剩下百多名打字員，負責文字處理、輸入機密資料等，部分打字員亦已透過培訓轉職文書助理等。 財政預算案提出，公務員編制在2026/27及2027/28連續兩個年度，每年分別減2%，預計至2027年4月1日削減約1萬個公務員職位。楊何蓓茵在一個電台節目稱，縮減編制與填補人手空缺是兩回事，舉例說消防隊長、官立學校教師等空缺不可以不填補，這些人手少一個便是少一個，但部分職位空缺可以透過檢討工作安排、調職、退休自然流失等，達至減省人手的目標，由各個政策局自行決定如何削減部門編制。

部分職級僅5個增薪點 預算案發表前社會有聲音關注打字員編制，楊何蓓茵稱留意到坊間有關討論，指政府早於九十年代已停止招聘打字員，部分已退休或透過培訓轉任文書助理，目前編制只剩下百多人，又稱他們已轉用文書軟件而並非以打字機工作。不過，她指打字員輸入的工作或涉及機密和敏感個人資料，工作不可以外判，所以可以好好應用他們。 特首、全體問責官員和公務員等將在下個財政年度凍薪，就有意見質疑公務員仍可透過增薪點加薪，楊何蓓茵強調增薪點主要是激勵工作表現而非自動加薪。又稱這與工作評核掛鈎，公務員需要由上司撰寫報告、有良好工作表現與品行，才能得到增薪點，而部分職級在任期內亦只有5個增薪點。

楊何蓓茵又說，早前與公務員開會時得知大部分人理解全體公務員凍薪決定，亦有公務員向她反映是預料之內、有工會指不會影響士氣。 陳茂波：未來或再壓縮編制 另外，財政司長陳茂波在一個電視節目稱，預算案是要求各個部門減少開支，具體調配交由相關政策局或部門決定。新加坡公務員人數僅香港一半，被問到本港未來應否進一步縮減編制，陳茂波預告未來還可能壓縮，但不能影響公共服務，又指新加坡不少公共事務均交由法定團體處理。