打擊網上投資騙案 警拘223人 80歲婆婆遭騙910萬

網上投資騙案愈趨猖獗。東九龍總區聯同所屬4個警區，根據線報及經深入調查後，本月5日至11日展開代號「鑽峰」行動，打擊網上投資騙案。共有223人被捕，涉及265宗案件。受害者328人，涉款高達1.8億元，最高金額的一宗達910萬元。

自稱分析師騙取婆婆信任

被騙金額最高的一宗案件高達910萬，受害者為一名80歲婆婆。她把自己其中一個物業在社交平台放租，騙徒自稱是銀行的「數字資產高級分析師」，將由美國借調來港工作，並欲租住單位。及後他以不同原因推遲來港日期，並聲稱自己投資不斷獲利。騙徒取得事主信任後，向對方介紹虛擬貨幣投資網站，聲稱獲內幕消息可快速賺取買賣差價。事主隨後經騙徒提供的銀行戶口存款，充值投資網站的額度，以購買虛擬貨幣。事主見網站帳面賺了十多萬元後，更信以為真，繼續向騙徒戶口匯款，騙徒最後捲款潛逃。警方指，受害人年齡層面較廣闊，來自不同背景，以20至40歲年齡層為主，他們活躍於網上社交平台，並有一定經濟基礎。警方呼籲，市民面對社交平台投資帖文須提高警惕，盡量避免轉帳到非投資公司戶口，亦要了解相關產品的特性與風險。