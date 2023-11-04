批美議員提制裁如「胖虎」　林定國：中國人非「大雄」任人打

指 「胖虎」死性不改本性難移

林定國說，美國政客的有關做法《叮噹》中的胖虎，今次提案是「胖虎死性不改，本性難移」，但今次「胖虎」沒帶眼識人，他說自己和中國人都不是「大雄」，不會因此驚怕，亦不會任人打。他說想教美國政客一句「同仇敵愾」的中文成語，強調面對制裁不會害怕，特區政府、司法機構及法律團體一致譴責美國議員的做法，指司法人員會繼續堅守法治環境。

他又說， 今次美國議員建議的制裁名單中包括退休法官和外聘大律師，反映有關議員是希望司法人員「心驚膽跳」，又或者有興趣為特區政府工作的法律人員不敢接受委聘，行為惡毒，批評美方聲稱尊重法治，但威脅和破壞香港的司法制度，是雙重標準，認為廣大市民要用雪亮的眼睛，了解本港正面對一些外來觸及法治環境，甚至國家安全的風險。

23條立法是「欠債」 正常生活市民毋須擔心

對於《施政報告》提出明年內完成《基本法》23條立法，林定國指23條立法是特區政府一份欠交的功課，形容是「欠債」，不過立法的標準是要確保能有效應對目前及未來有可能出現的國家安全風險，不會為了「還債」而「加辣」，當中適時為「叛國」、「竊取國家機密」等犯罪元素的「行爲」及「意圖」具體描述清楚，令市民清晰知道甚麼活動會構成犯罪，強調一般正常生活的市民，不應該需要擔心。