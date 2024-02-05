批評區議會須視乎意圖 鄧炳強：刻意挑動仇恨或違法

政府就基本法23條立法諮詢，諮詢期由即日起至本月28日。對於諮詢文件中未有列明罰則，律政司長林定國表示，由於目前未訂出相關罪行，故未能訂立罰則，因此公眾諮商毋須討論。對於日後批評區議員或區議會是否違法，保安局長鄧炳強則稱，若相關批評是「加鹽加醋」而刻意挑動仇恨，便有機會違反23條。

林定國及鄧炳強昨在電視節目解釋坊間對基本法23條的部分疑問。諮詢文件建議增設「境外干預罪」，律政司長林定國表示，舉例聽從境外勢力的指示行事，或接受金錢上資助，才會構成配合境外勢力。如果純粹雙方對某件事的看法不約而同地一致，相信不會滿足到有關重要元素。林定國強調，23條立法目的是要處理一些國家安全風險，並非嘗試限制正常的交流活動。