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2024-02-05 04:31:52
日報

批評區議會須視乎意圖 鄧炳強：刻意挑動仇恨或違法

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林定國 鄧炳強 23條立法

林定國(左)和鄧炳強(右)連日來在不同場合就23條立法作解說。(資料圖片)

政府就基本法23條立法諮詢，諮詢期由即日起至本月28日。對於諮詢文件中未有列明罰則，律政司長林定國表示，由於目前未訂出相關罪行，故未能訂立罰則，因此公眾諮商毋須討論。對於日後批評區議員或區議會是否違法，保安局長鄧炳強則稱，若相關批評是「加鹽加醋」而刻意挑動仇恨，便有機會違反23條。

林定國及鄧炳強昨在電視節目解釋坊間對基本法23條的部分疑問。諮詢文件建議增設「境外干預罪」，律政司長林定國表示，舉例聽從境外勢力的指示行事，或接受金錢上資助，才會構成配合境外勢力。如果純粹雙方對某件事的看法不約而同地一致，相信不會滿足到有關重要元素。林定國強調，23條立法目的是要處理一些國家安全風險，並非嘗試限制正常的交流活動。

鄧炳強說，如果市民持續批評立法會或區議會，對一些事實的表述給予意見，最主要看意圖，是合理地給意見抑或以偏概全。即使講事實但只針對一樣事實不停重複講，則要看其目的是否刻意挑動仇恨，有否「加鹽加醋」。他強調，主要看批評者當刻的意圖，而非視乎其個人背景去決定違法與否。

影響政府聲譽未必一定危害國家安全

被問到披露港鐵工程有鋼筋被剪短，是否等於披露國家機密，鄧炳強形容這絕非好例子。他表示，如果有人披露供電設施的地點和設計圖，讓他人有機會攻擊相關設施，便有機會危害安全，故涉及基礎設施的資料都有機會屬於「國家機密」的範疇。他又指，影響政府聲譽的事，未必一定危害國家安全，例如剪短鋼筋的研究報告，以及有關鐵路系統總掣的位置，便是兩回事。

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他稱，諮詢文件提出23條應一併規管「看似機密的資料」，盼避免法例現真空，防止有人利用公職人員或承辦商的身份透露資料，讓人以為相關內容屬機密，從而引起恐慌及危害國安。

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