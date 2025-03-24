把握AI發展浪潮 數碼轉「盈」有門路 生產力局「數碼不求人」 助中小企拓展商機

近年來，人工智能（AI）技術發展迅速，從本地商場引入AI人型機械人進行表演及客戶服務，到OpenAI、DeepSeek、Manus等AI系統的推陳出新，AI已逐漸融入我們的日常生活。為協助中小企把握智能科技發展的機遇，香港生產力促進局（生產力局）於2022年7月推出「數碼不求人」一站式數碼轉型資訊平台，至今平台收錄超過250個數碼方案，並為本地企業配對合適的數碼科技營商方案，並連繫信譽良好的服務供應商，讓中小企輕鬆實現數碼轉型，提升營運效率，開拓新商機。 許多中小企都有意引進智能科技以提升競爭力，但往往因缺乏渠道、擔心費用高昂等原因而卻步。為此，生產力局「數碼不求人」平台上搜羅了包括零售及電子商貿、餐飲、客戶管理、金融/支付工具、營運管理、供應鏈等不同範疇，以及跨行業通用的數碼方案和服務供應商，並會列明價錢或有專人報價，個別供應商更會不定期提供專屬優惠，讓中小企可按需要作出選擇，有興趣再聯擊供應商，度身訂製合適的方案和服務。平台亦會不時舉辦如工作坊、研討會等活動，請來專家分享及為中小企解答關於數碼轉型的疑難。

AI 小幫手 Daisy 助攻 中小企數碼轉型快人一步 為方便中小企更易搜尋到合適方案，平台已為各行各業分門別類，只需按行業或方案類別剔選便可找到相關的方案和技術夥伴，從而得知詳細內容和價格。如有任何疑問，亦可向平台的AI數碼小幫手Daisy查詢，只需回答幾個簡單問題，Daisy便可推薦合適方案及進行分析，讓中小企率先體驗AI的威力。有不少本地的企業，已率先通過平台的協助，完成數碼轉型方案，從而提升了營運效率，帶來無限商機。

數碼轉型成功個案： AI 整合數據提升效率 生意長做長有 從事裝修工程的文興工程公司，便透過平台成功轉型。文興工程負責人林恒光先生指，公司是其父於40年前創立，由最初只承接普通家居維修及油漆裝修，到現時有能力承接機構的大型裝修工程，由於每月平均要同時監管數十個工程項目，每個項目細項繁多，而且進度不一，單靠人腦管理容易出錯，同時，要應付客戶查詢亦十分吃力。 後來，文興工程得到「數碼不求人」平台的協助，聯繫合適的技術夥伴，為文興量身訂造了一套專門項目管理系統，將所有工程項目資料整合，以提升效率及準確度。系統更特別運用AI及光學字元辦識掃描技術處理標書，大幅節省時間，提升相關同事的表現。同時，管理層可隨時通過電腦或手機應用程式查看及監控相關工程數據，亦有助控制成本、作出更合理的分工安排和資源調配等，以便項目能安全、準時完成，亦可確保工程質素，從而提升客戶口碑，讓工程可以長做長有！

WhatsApp 會員及銷售方案 拓線上無窮商機 從事零食代理及批發的僑豐行，由最初一家小店經過半個世紀的發展，逐漸成為有自家品牌零食的「零食王國」連鎖店。僑豐行有限公司行政總裁黃偉鴻博士指，隨著網購的日漸盛行，他們亦留意到近年數字消費者的行為新常態，因此尋求生產力局「數碼不求人」平台的幫助，踏出數碼營商第一步。 隨著越來越多零售商採用線上線下混合的新零售模式，除可提高客戶體驗外，亦可打開電子商貿的無限商機，僑豐行亦為忠實客戶提供會員卡和專屬優惠，技術夥伴則協助僑豐行將會員系統數碼化，利用WhatsApp配合自動化對話流程，讓顧客一掃QR Code即可登記成為會員，僑豐行亦更易得知會員的數據。而且，WhatsApp方案更可開拓線上商機，透過「線上銷售」24小時全天候接訂單，讓會員隨時購物，再等候送貨上門，享受更現代化和電子化的服務。