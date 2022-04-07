抗疫打氣｜香港迪士尼義工首推線上短片頻道伴避疫 留言打氣有機會獲門票

香港迪士尼樂園度假區在第五波疫情衝擊下再度要閉園，為續幫社區打氣，迪士尼義工隊首次推出網上短片頻道，為超過20間本地慈善團體及非牟利機構，提供超過40條短片免費欣賞，內容包括動畫藝術教室、迪士尼故事分享、瑜珈運動練習、手工藝、科學知識分享等，讓一眾病毒及受惠家庭在疫情期間也可安坐家中感受迪士尼魔法及歡樂。迪士尼樂園更在Facebook出post集氣，在本月10日前集得1,000個讚好，樂園將向香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會捐出5,000張樂園門票，樂園並會選出10位留言最有創意及正能量參加者，每位送出門票2張。

兒童癌病基金：短片為病童及受惠家庭居家抗疫打氣

義工隊短片服務對象為20間本地慈善團體及非牟利機構，包括兒童癌病基金、兒童心臟基金會、香港明愛、香港兔唇裂顎協會、香港傷殘青年協會、生命小戰士會、願望成真基金、鄰舍輔 導會等。兒童癌病基金服務總監王小慧表示，疫情期間，很多家庭都需要居家抗疫、在家工作或者學習，學生們更要提早放暑假，家長們都需要安排更多活動給小朋友。香港迪士尼義工隊設立這個短片頻道，正好為一眾病童和受惠家庭打打氣，讓他們在居家抗疫期間，仍能夠在迪士尼的歡樂氣氛下得到更多學習和娛樂的機會。

線上「遊」樂園

另外，香港迪士尼即日起至4月18日，於5個官方社交平台獻上一系列線上節目，包括括畫畫、手工藝、烹飪或探索環保小知識的內容，更有網上「暢遊」樂園以及不同的表演片段，讓小朋友在家郁動身手、動動腦，更可重拾重返奇妙國度的感覺。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼一直關心社區，雖然現時大家正面對不同挑戰，仍然心信奇妙，致力以不同方法，將迪士尼歡樂魔法帶到社區。「心信奇妙」線上活動集合各演藝人員的心思與力量，設計種類多元化的有趣內容，陪伴大家度過不同時光，期待在社會運作陸續恢復之後，會適時推出更多活動支援有需要人士，為社區注入動力。